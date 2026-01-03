Ya no tendrás que ir al Banco del Bienestar para retirar tu dinero.

Para todos los beneficiarios de las becas que ofrece el Gobierno de México por medio de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, hay una excelente noticia que deben saber. Ahora no es necesario y/o exclusivo ir hasta las sucursales del Banco del Bienestar para cobrar el dinero del apoyo económico.

Tras el anuncio del Gobierno de México sobre la diversificación en sus formas y herramientas de cobro de las becas con la Tarjeta del Bienestar, muchos tarjetahabientes podrán decirle “adiós al Banco del Bienestar” y cobrar su dinero en otros lugares o inclusive, no retirar el dinero y usarlo desde la misma tarjeta.

Adiós al Banco del Bienestar: así se se podrá usar y retirar el dinero

Si tienes una tarjeta del Bienestar y estás lejos de alguna sucursal del Banco del Bienestar, ten presente las nuevas formas de hacer uso del dinero sin tener que ir hasta las oficinas de este banco.

“¡Olvídate de hacer filas! Retira tu beca directamente en un cajero automático del Banco del Bienestar”, informó el Gobierno de México y además, recomendó que ahora se podrá usar la tarjeta para pagar servicios sin necesidad de cargar efectivo, entre otras opciones.

Haz compras en cualquier establecimiento que acepte terminal bancaria

Retira tu beca en tiendas de autoservicio u otro banco por una comisión

Haz tu despensa en supermercados

Verifica tu saldo y movimientos en la app del Banco del Bienestar

El Gobierno de México recomienda que cambies el NIP de tu tarjeta

Según Becas Benito Juárez, lo ideal es que cada usuario haga un cambio de NIP de la tarjeta del Banco del Bienestar cada 6 meses y así evitar que alguien acceda a ella y haga uso indebido del dinero.

“Hazlo con tu tarjeta directo en el cajero o acude a cualquier ventanilla del Banco del Bienestar con tu identificación oficial, copia de tu contrato, tarjeta, ¡y solicita el cambio!”, informó el Gobierno.