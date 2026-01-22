El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México emitió una aclaración que impacta particularmente en quienes llevan a cabo uno de los trámites más importantes para contribuyentes y empresas: la emisión de facturas.

El anuncio apunta a establecer una postura clara y ordenar el proceso de emisión de comprobantes fiscales digitales.

SAT y Constancia de Situación Fiscal: qué dice la norma

El SAT informó que la Constancia de Situación Fiscal (CSF) no es un requisito obligatorio para la emisión de la factura electrónica (CFDI). De acuerdo con el organismo, ningún emisor puede condicionar la expedición de una factura a la entrega de ese documento.

Esta práctica constituye una infracción prevista en el artículo 83, fracción IX, del Código Fiscal de la Federación. Quienes incurran en ella pueden ser sancionados con multas que van de 21 mil 420 a 122 mil 440 pesos, según lo establece la normativa vigente.

El SAT confirma que no pedirá la CSF para emitir facturas. (Foto: Archivo).

¿Qué se necesita para emitir un CFDI?

El SAT aclaró que, para emitir un CFDI, el emisor únicamente debe contar con los siguientes datos del contribuyente:

RFC

Nombre o razón social

Código postal

Régimen fiscal

Esta información puede obtenerse a través de la Cédula de datos fiscales, disponible en el portal oficial del organismo.

¿Para qué sirve la Constancia de Situación Fiscal y cómo se obtiene?

A pesar de no ser obligatoria para gestionar la emisión de facturas, la CSF contiene información que es relevante para la o el contribuyente, como sus actividades económicas, obligaciones y domicilio fiscal, por lo que no se requiere para la emisión de CFDI.

Cabe destacar que la CSF no tiene vigencia y se actualiza solo cuando la o el contribuyente realiza algún cambio en lo que concierne a la información el Registro Federal del Contribuyente (RFC).

En los tipos de modificaciones que puede llevar a cabo, se destacan: cambio de domicilio fiscal, actualización de régimen fiscal o actividades económicas, modificación o incorporación de CURP, entre otros; por lo que no es necesario obtenerla con una periodicidad particular.

#ComunicadoSAT



El SAT recuerda a las y los contribuyentes que la Constancia de Situación Fiscal (CSF) no es un requisito obligatorio para emitir facturas electrónicas (CFDI).



De igual forma, los empleadores no deben solicitar la CSF a las personas trabajadoras para el timbrado… pic.twitter.com/dRtzBfo5Uq — SATMX (@SATMX) January 20, 2026

La Constancia de Situación Fiscal está disponible a través de los siguientes canales:

Para personas físicas o morales:

Desde el Portal del SAT : sat.gob.mx con Contraseña o e.firma vigente.

Para personas físicas:

Aplicación SAT Móvil, donde puede descargarse de forma permanente.

SAT ID a través de la cual se puede recibir de manera mensual.

Oficina Virtual, al registrar una cita en citas.sat.gob.mx y seleccionar el servicio “Entrega de Constancias”.

Además, se puede tramitar en las oficinas del SAT sin cita, siempre y cuando se presente una identificación oficial vigente o con huella digital.