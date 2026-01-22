El Gobierno de México anunció que destinará alrededor de 30,000 millones de pesos a uno de los sectores de la población que presentan mayores necesidades: las personas con discapacidad.

La Secretaría de Hacienda lo confirmó a través de sus canales oficiales de comunicación. Allí explicó que esta inversión se enmarca en el Paquete Económico 2026, el cual contempla las sumas que se destinarán a lo largo del año para los distintos apoyos financieros, como la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad.

Los ciudadanos del territorio azteca que se inscriban cobrar esta asistencia, tendrán la posibilidad de acceder a una parte de esta suma siempre y cuando cuenten con su tarjeta del Banco del Bienestar.

¿Quiénes pueden cobrar la Pensión Bienestar por Discapacidad? (Foto: Archivo)

A quiénes está destinada la Pensión Bienestar por Discapacidad

La Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad se entrega a los mexicanos de entre 0 a 64 años de edad que presenten algún tipo de discapacidad permanente, de acuerdo a lo consignado en los convenios de universalidad con el Gobierno de México que firmaron ciertos estados. Se trata de 24 entidades federativas que formaron parte de este acuerdo:

Baja California Baja California Sur Campeche Chiapas Colima Ciudad de México Estado de México Guerrero Hidalgo Michoacán Morelos Nayarit Oaxaca Puebla Quintana Roo San Luis Potosí Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Yucatán Zacatecas.

Cabe destacar que en los ocho estados restantes, la pensión se otorga a niñas, niños, adolescentes y jóvenes con discapacidad de 0 a 29 años.

Quienes sean mayores de 29 años, en este contexto, deberán tener en cuenta que se les entregará el apoyo únicamente si residen en municipios y localidades indígenas, afromexicanas o con alto o muy alto grado de marginación.

¿Qué requisitos se deben cumplir para cobrar la Pensión Bienestar por Discapacidad?

Además de reunir las condiciones de edad establecidas, el Gobierno de México enlista una serie de requisitos que se deben presentar a la hora de anotarse:

Acta de nacimiento en original y copia. en original y copia.

Identificación oficial vigente en original y copia (credencial para votar, pasaporte, credencial de Inapam o algún otro documento que la acredite).

Clave Única de Registro de Población ( CURP ) en original y copia.

Comprobante de domicilio en original y copia (máximo 6 meses de antigüedad).

Certificado y/o constancia médica que acredite la discapacidad permanente emitido por alguna institución pública del sector salud federal, estatal o municipal.

En caso de que el o la solicitante del programa no pueda acudir personalmente al registro, tiene derecho a nombrar a una persona auxiliar para que acuda en su representación quien, a su vez, deberá presentar una identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio y un documento que acredite el parentesco con la persona con discapacidad.

Cabe recordar que la Pensión Bienestar por discapacidad otorga un monto bimestral que asciende en torno a los 3,300 pesos. Quienes deseen acceder a ella, deberá permanecer atentos a los procesos de registro ya que se abren periódicamente.