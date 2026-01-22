Viajar a Estados Unidos ya no será igual para millones de personas. A partir de 2026, un cambio administrativo alterará de forma directa el proceso de ingreso para turistas y viajeros de negocios provenientes de decenas de países.

La medida no afecta a todos por igual, pero sí introduce un filtro inédito dentro del sistema de visas. El principal objetivo es reducir los incumplimientos migratorios, aunque el impacto va mucho más allá de controlar la frontera. Para algunos solicitantes, el costo del trámite podría convertirse en un verdadero dolor de cabeza.

Detrás de este cambio hay una decisión formal del Gobierno estadounidense, con reglas específicas, montos variables y condiciones estrictas. El detalle completo del programa explica por qué el trámite de la visa americana ahora incluye una fianza que puede llegar a los 15,000 dólares.

¿Cuántos dólares deben entregarse para viajar a Estados Unidos? (Foto: Archivo)

Visa americana y fianza obligatoria: cómo funciona el nuevo programa

El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó la implementación del Programa de Fianzas para Visas B1/B2, que ha comenzado a aplicarse de manera gradual desde mediados de 2025, con continuidad en 2026. La medida exige el pago de una fianza reembolsable como condición para obtener una visa de turismo o negocios.

Los montos posibles de la fianza son:

USD 5,000

USD 10,000.

USD 15,000.

El valor final se define durante la entrevista consular, según el perfil del solicitante. Un punto clave: no puede pagarse por adelantado. El depósito solo se realiza si el funcionario consular lo autoriza expresamente.

El pago se efectúa únicamente a través de:

Formulario I-352

Plataforma oficial Pay.gov

Las autoridades advierten que cualquier pago realizado en sitios de terceros no es válido ni reembolsable.

¿Cuáles son los aeropuertos por los que deben ingresar y salir?

Además del pago, quienes deban dejar una fianza tendrán restricciones adicionales. Deberán ingresar y salir de Estados Unidos exclusivamente por aeropuertos específicos, como:

JFK (Nueva York)

LAX (Los Ángeles)

Atlanta (ATL)

Chicago O’Hare (ORD)

Washington-Dulles (IAD)

Newark (EWR)

Toronto Pearson (YYZ)

Montreal Trudeau (YUL)

No cumplir con esta condición puede provocar desde un registro incorrecto de salida hasta la negación de futuras entradas al país. La fianza se devuelve automáticamente si el visitante sale del país dentro del plazo autorizado o si nunca llega a viajar. En cambio, se pierde si hay sobreestadía, cambio de estatus migratorio o incumplimiento de las condiciones firmadas.

Uno por uno: los extranjeros provenientes de estos países deberán pagar una fianza para viajar a Estados Unidos. (Foto: Archivo).

Países alcanzados y condiciones para ingresar a EE.UU.

La obligación de pagar fianza aplica a ciudadanos de 38 países, entre ellos Venezuela, Cuba, Nigeria, Senegal y Bangladesh, con fechas de entrada en vigor que varían según cada nación, concentradas principalmente entre agosto de 2025 y enero de 2026: