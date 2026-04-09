El reparto de utilidades es uno de los derechos laborales más esperados del año en México. Reconocido por la Ley Federal del Trabajo (LFT), este pago representa un reconocimiento al esfuerzo de los trabajadores cuando la empresa obtiene ganancias. Las fechas límite dependen del tipo de patrón. Las empresas —personas morales— deben pagar a más tardar el 30 de mayo de 2026. Los patrones personas físicas tienen plazo hasta el 29 de junio de 2026, con base en su declaración de abril. Tienen derecho quienes hayan trabajado al menos 60 días durante el año fiscal y cobren a través de nómina. Mientras que quedan fuera: El monto se calcula con base en dos factores, que son los días trabajados y el salario percibido. Ambos se ponderan en partes iguales sobre el total de utilidades que la empresa declara ante el SAT. Si el reparto no se realiza o llega incompleto, los trabajadores tienen un año para reclamar. El plazo arranca al día siguiente de la fecha límite: desde el 31 de mayo para empleados de empresas, y desde el 30 de junio para quienes dependan de un patrón persona física. La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) advierte que los empleadores que incumplan pueden ser sancionados. El organismo ofrece asesoría gratuita para presentar quejas o resolver dudas sobre este derecho. Ante cualquier irregularidad, conviene conservar recibos de nómina y contratos. Con esa documentación, el trabajador puede acudir a la Profedet o a la Junta de Conciliación y Arbitraje dentro del plazo legal para iniciar su reclamación.