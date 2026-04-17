El plazo para que las empresas distribuyan las utilidades de 2025 está próximo a vencer. Las personas morales tienen hasta el 30 de mayo y los patrones con figura de persona física hasta el 29 de junio. El reparto de utilidades es una obligación legal, no un beneficio discrecional. Para tener derecho al pago, el trabajador debe haber laborado al menos 60 días en una empresa con más de un año de operación y utilidades netas declaradas de 300,000 pesos o más. El beneficio aplica incluso si la persona ya no trabaja en la empresa o si su contrato fue por obra determinada. Quedan excluidos los trabajadores domésticos, altos mandos, profesionistas que cobran por honorarios y empleados de empresas de reciente creación. Recibir utilidades implica una obligación fiscal, pero no sobre el total del monto. Solo se paga impuesto sobre la cantidad que exceda el equivalente a 15 días de salario mínimo: 4,725.60 pesos en la mayor parte del país y 6,613 pesos en la zona fronteriza. Si el monto recibido no supera ese límite, queda completamente exento. Cuando las utilidades superan ese umbral, el empleador aplica una retención proporcional al excedente antes de entregar el pago. El trabajador no necesita realizar ningún trámite adicional, ya que la empresa es responsable de efectuar la retención correctamente. Las utilidades deben entregarse en moneda nacional, nunca en mercancías o vales. Si el empleador no cumple, el trabajador tiene hasta un año para reclamar el pago. Las empresas que incumplan pueden recibir multas de entre 22,000 y más de 2.2 millones de pesos. Los trabajadores pueden acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) para recibir asesoría gratuita, o contactarla por teléfono en los números 800 717 2942 y 800 911 7877.