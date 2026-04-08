El período de pago de utilidades 2025 en México ya arrancó. Desde el 1 de abril, las empresas constituidas como personas morales tienen plazo para depositar la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) a sus empleados, con fecha límite el próximo 30 de mayo. Quienes trabajen para una persona física tendrán hasta el 29 de junio para recibir este beneficio. La PTU es un derecho consagrado en la Constitución mexicana que garantiza a los trabajadores una porción de las ganancias generadas por su empleador. Sin embargo, no todos los asalariados pueden acceder a este pago: la Ley Federal del Trabajo establece con precisión tanto a los beneficiarios como a quienes quedan fuera. Tampoco están obligadas a pagar utilidades las empresas de nueva creación durante su primer año de operaciones, el IMSS, instituciones públicas descentralizadas con fines culturales o de beneficencia, ni negocios cuyo capital sea inferior al mínimo que fija la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Pueden cobrar PTU los trabajadores que hayan laborado al menos 60 días durante el ejercicio fiscal anterior en empresas que reporten utilidades netas superiores a 300 mil pesos y que tengan más de un año en operación. Este derecho se conserva incluso si el empleado ya no forma parte de la nómina o si su contrato fue por obra o tiempo determinado. El monto total a repartir se divide en dos partes iguales. La primera mitad se distribuye entre todos los trabajadores de acuerdo con los días laborados durante el año —incluyendo descansos, vacaciones, festivos, incapacidades por riesgo de trabajo, períodos de maternidad y permisos con goce de sueldo— sin importar el nivel salarial. La segunda mitad se reparte de forma proporcional al salario cuota diaria percibido, sin contar horas extra, primas ni gratificaciones. La LFT establece que el pago debe hacerse directamente al trabajador y en moneda de curso legal, quedando prohibido el uso de vales, fichas o mercancías. Además, el derecho a las utilidades es irrenunciable y no puede cederse ni compensarse a favor del patrón o de terceros. En materia fiscal, solo se paga impuesto sobre el monto que exceda el equivalente a 15 días de salario mínimo. Si un trabajador que cumple los requisitos no recibe su PTU o la recibe de forma incompleta, tiene hasta un año para reclamarla, contado a partir del día siguiente a la fecha límite de pago. Los patrones que incumplan esta obligación se exponen a multas de entre 50 y 5,000 salarios mínimos vigentes, por lo que el costo de no pagar puede ser considerablemente mayor que el de cumplir a tiempo.