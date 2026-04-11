El Senado de la República aprobó y firmó este 8 de abril del 2026, el dictamen que reforma la Ley Federal del Trabajo para reducir progresivamente la jornada laboral en México, alineándola con estándares internacionales y garantizando el equilibrio entre trabajo, descanso y salud de las personas trabajadoras. La reforma a la LFT establece una transición gradual hacia la semana laboral de 40 horas sin reducción salarial, con entrada en vigor escalonada a partir de 2027 y aplicación obligatoria para todos los centros de trabajo del país, públicos y privados. Con este cambio, México avanza en una de las transformaciones laborales más relevantes de las últimas décadas, fortaleciendo derechos laborales, productividad y bienestar social, al tiempo que elimina cualquier margen de negociación para incumplir la nueva duración máxima de la jornada. La reducción de la jornada laboral comenzará el 1 de enero de 2027, cuando el límite semanal bajará de 48 a 46 horas; posteriormente será de 44 horas en 2028, 42 en 2029 y 40 horas en 2030, de forma obligatoria y gradual. El periodo entre mayo y diciembre de 2026 servirá para que empresas y trabajadores ajusten procesos, ya que la reforma entró en vigor el 1 de mayo de 2026 y se incorporará automáticamente a contratos individuales y colectivos. Las horas extra se contabilizarán a partir del límite semanal vigente en cada año, iniciando desde la hora 47 en 2027 y, una vez alcanzadas las 40 horas, desde la hora 41 en 2030. Su control será obligatorio y verificable. El pago de horas extraordinarias será del 100% adicional al salario ordinario hasta por 12 horas semanales; cualquier exceso deberá pagarse al 200%, con un tope de cuatro horas adicionales, y quedarán prohibidas para menores de edad. “La duración de la jornada extraordinaria a que se refiere el artículo 66 de la LFT se actualizará de manera gradual, a partir del 1 de enero del año correspondiente, conforme a los siguiente2, dice en el cuarto punto el documento del Dictamen de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social: y de Estudios Legislativos. Los sectores con jornadas históricamente extensas serán los más beneficiados, como manufactura, comercio, construcción, transporte, agroindustria, hospedaje y servicios, donde actualmente se laboran entre 47 y 57 horas semanales. También verán los beneficios las personas con actividades con alta rotación, accidentes y desgaste laboral verán mejoras en productividad, salud ocupacional y estabilidad del empleo, especialmente en industrias intensivas en mano de obra y turnos prolongados. Las empresas deberán respetar la nueva jornada máxima semanal sin reducir salarios ni prestaciones, registrar electrónicamente horarios de entrada y salida, y entregar esta información a la autoridad laboral cuando sea requerida. El incumplimiento será sancionado con multas de entre 250 y 5,000 UMAs, sin margen de excepción, y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social será la encargada de supervisar, reglamentar y evaluar la correcta implementación. Para las mujeres, la reducción de la jornada laboral a la semana permitirá mayor conciliación entre empleo y cuidados, disminuyendo la doble jornada no remunerada y favoreciendo su permanencia y crecimiento en el empleo formal. En el caso de menores de edad y otros grupos vulnerables, la reforma fortalece la protección de la salud, prohíbe horas extra para adolescentes, reduce riesgos psicosociales y avanza en el cumplimiento de los compromisos de igualdad y trabajo decente. El dictamen del Senado mexicano dedica un apartado amplio a la experiencia internacional, donde documenta que la reducción de la jornada laboral no es un experimento, sino una política probada para mejorar productividad, salud y bienestar, sin afectar el crecimiento económico. El Senado concluye que en estos países los resultados han sido consistentes: mayor productividad por hora trabajada, menos accidentes, menor ausentismo y mejor conciliación familiar, además de mayor participación laboral de mujeres y reducción del estrés, lo que desmiente que trabajar más horas signifique producir más.