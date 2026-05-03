La propuesta sobre la jornada laboral de 40 horas en México cuenta con definiciones clave. La reforma de la Ley Federal del Trabajo aclara que los cambios no alterarán la cantidad de días de trabajo por semana. Asimismo, el documento establece la forma en que se compensará la reducción de horas, tema que es crucial en el debate. De acuerdo con el texto, las horas que se eliminen de la jornada actual deberán reconocerse y pagarse como horas extra. La norma busca ordenar el proceso sin afectar de forma abrupta a empresas ni trabajadores. Por ello, se establece un esquema gradual que mantenga la estabilidad laboral durante la transición. La reforma plantea una reducción progresiva de la jornada laboral hasta llegar a las 40 horas semanales. El cambio no será inmediato y se implementará de manera escalonada para permitir la adaptación del sector productivo. La reducción tiene como objetivo mejorar las condiciones de trabajo sin alterar el esquema general de la semana laboral. El énfasis está en el tiempo trabajado, no en los días de asistencia. El ajuste se llevará a cabo dentro de la jornada laboral diaria, sin alterar el calendario semanal, con la finalidad de reorganizar las horas de trabajo y asegurar la continuidad operativa. También aclara que la reducción de la jornada laboral no implicará un día adicional de descanso. Los empleados conservarán la misma cantidad de días laborales, por lo que se descarta una semana de cuatro días. Con el propósito de equilibrar la mejora de las condiciones laborales y la salvaguarda del salario, se establecerá el pago de horas extra como un mecanismo de compensación, que constituye uno de los aspectos fundamentales de la reforma actualmente en análisis en el Congreso. Este enfoque busca garantizar la protección del salario de los trabajadores en el transcurso del proceso. De este modo, se pretende prevenir la disminución en los ingresos de los empleados durante el proceso de transición.