El SAT confirmó menor carga impositiva para ciertos contribuyentes de México

De cara al cierre de año, empieza a cobrar fuerza uno de los trámites clave para los contribuyentes mexicanos rumbo a 2026: la Declaración Anual 2025, correspondiente al ejercicio fiscal anterior. Se trata de una gestión obligatoria para mantener la economía al día y libre de deudas.

Este procedimiento ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) no solo sirve para informar los ingresos obtenidos, sino que también permite aplicar deducciones personales que pueden disminuir el impuesto final, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en la legislación vigente.

Conoce el método para tener una menor carga impositiva y mantén tus finanzas personales en orden. De esta manera, evitarás problemas con las autoridades fiscales.

¿Qué son las deducciones personales?

Al presentar la Declaración Anual, el SAT autoriza a los contribuyentes a restar ciertos gastos permitidos por la ley. Estas erogaciones se descuentan de los ingresos acumulados, reduciendo así la base gravable sobre la cual se calcula el impuesto.

Según las autoridades fiscales, estos gastos abarcan rubros relacionados con los siguientes rubros:

Salud

Educación

Ahorro

Vivienda

¿Qué gastos podrán deducirse en 2025?

Las deducciones personales aprobadas por el SAT incluyen:

Gastos médicos y hospitalarios

Primas de seguros de gastos médicos

Colegiaturas

Transporte escolar

Aportaciones complementarias para el retiro

Depósitos en cuentas personales especiales para el ahorro

Intereses reales de créditos hipotecarios

Gastos funerarios

Donativos

Cada uno de estos conceptos está sujeto a reglas y, en algunos casos, a límites específicos.

¿Cuál es el tope permitido para 2025?

El organismo determina que el total de deducciones personales no puede superar:

Cinco UMAs anuales, equivalentes a 206,367.60 pesos en 2025, o

El 15% del ingreso total anual, incluidos los ingresos exentos.

El contribuyente debe aplicar el monto que resulte menor.

Además, ciertos conceptos tienen lineamientos particulares, como los gastos médicos por incapacidad, donativos, aportaciones para el retiro, depósitos en cuentas especiales para el ahorro o colegiaturas.

¿Cuál es el límite de las deducciones personales?

Este beneficio está disponible únicamente para personas físicas que perciban ingresos por:

Sueldos y salarios

Actividades empresariales y profesionales

Plataformas tecnológicas (solo si presentan declaración anual)

Arrendamiento

Intereses

Dividendos

Otros ingresos

Premios

Enajenación de bienes

Adquisición de bienes

En estos casos, los contribuyentes pueden respaldar sus gastos con comprobantes y aplicarlos conforme a los límites previstos.