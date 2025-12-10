El Tren Interurbano México–Toluca, conocido como El Insurgente, se convertirá en uno de los proyectos ferroviarios más relevantes del país. Tras más de diez años de construcción, esta obra entrará en operación total y cambiar la forma de desplazarse entre el Valle de Toluca y la Ciudad de México.

Con una operación eléctrica, un diseño sustentable y tarifas accesibles, el tren reducirá los traslados que hoy pueden tardar más de dos horas , a un recorrido estimado de 40 minutos.

El Tren Interurbano confirmó su ruta completa entre Ciudad de México y Toluca

Conoce el recorrido completo y utiliza el servicio de transporte público. Ten en cuenta la lista oficial de las estaciones.

¿Cuáles son las estaciones del Tren Insurgente?

El Insurgente no solo destaca por conectar ambas zonas en menos de una hora, sino también por su infraestructura moderna. Cuenta con 58 kilómetros de vía electrificada doble y 20 trenes eléctricos, cada uno con capacidad para 718 pasajeros.

La inversión total se acerca a los 100,000 millones de pesos.

Además de disminuir el uso del automóvil y las emisiones contaminantes, ofrecerá comodidades como Wi-Fi, accesibilidad universal y espacios amplios, posicionándose como uno de los sistemas ferroviarios más avanzados del país.

¿Cuánto cuesta un tren insurgente?

El precio del viaje dependerá del tramo:

15 pesos : recorridos dentro del Estado de México (Zinacantepec–Toluca–Metepec–Lerma).

90 pesos: trayecto completo de Zinacantepec a Santa Fe.

Tarifas promocionales

15 pesos entre estaciones del Edomex.

45 pesos del Edomex a Santa Fe.

60 pesos de Santa Fe hacia el Edomex.

Los pasajeros podrán pagar con Tarjeta de Movilidad Integrada (MI) o con boletos QR adquiridos en máquinas y taquillas.

¿Cómo funciona el Tren Interurbano?

El servicio de transporte público funcionará de 6 a 23 y el recorrido Toluca–Santa Fe tomará aproximadamente 40 minutos, frente a las más de dos horas y media que se requieren en autobús.

¿Cuál es el recorrido completo del Tren Insurgente?

Contará con siete estaciones:

Estado de México

Zinacantepec

Toluca

Metepec

Lerma

Ciudad de México

Santa Fe

Vasco de Quiroga

Observatorio (con conexión a Metro Línea 1)

Con capacidad para transportar hasta 230,000 pasajeros diarios, ayudará a descongestionar la carretera México–Toluca, mejorará los tiempos de traslado y fortalecerá la conectividad metropolitana.

Su apertura total está programada para finales de enero de 2026, consolidándose como una de las obras más importantes de los últimos años.