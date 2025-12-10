¿Te has percatado de la desaparición de fondos en tu cuenta bancaria y observas algún descuento del SAT? Es fundamental prestar atención, ya que si posees cuentas bancarias y tienes deudas con el SAT, tanto Hacienda como las entidades bancarias respaldan la facultad del organismo para realizar cobros automáticos de lo que adeudas.

El Servicio de Administración Tributaria, SAT, ha confirmado que las instituciones bancarias están obligadas a retener de manera automática el Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE) a aquellas personas que reciban depósitos mensuales que superen los 15 mil pesos.

El organismo recaudador subrayó que “las instituciones financieras llevarán a cabo directamente el cobro del IDE de cualquiera de las cuentas que el contribuyente tenga abiertas”, lo que implica una deducción automática sin necesidad de notificación previa. “El IDE se calcula multiplicando el importe que excede de quince mil pesos por la tasa de tres por ciento”, indica el documento Preguntas y Respuestas sobre el IDE, publicado por el SAT en su portal oficial.

La entidad buscará que las personas regularicen su situación fiscal. Fuente: narrativas-spin-mx

Gestión de cobros automáticos y vigilancia directa del SAT

De acuerdo con el SAT, el procedimiento busca detectar operaciones no declaradas y reforzar el control sobre ingresos en efectivo que no pasen por medios formales. “El objetivo es combatir la evasión fiscal y transparentar los flujos financieros”, añadió el documento. Las instituciones del sistema financiero deberán realizar la recaudación del IDE y una vez efectuado el cargo al contribuyente, deberán enterar el monto al fisco.

Cuándo y de qué manera se llevarán a cabo los cobros automáticos

Ejemplo del cálculo del IDE:

Depósitos en efectivo: $26,000.00 MXN

Exención: $15,000.00 MXN

Excedente: $11,000.00 MXN

Tasa aplicable: 3%

IDE recaudado automáticamente: $330.00 MXN

El SAT recordó que el IDE no sustituye otras obligaciones fiscales y que los contribuyentes deben declarar sus ingresos correctamente para evitar sanciones. Además, advirtió que los cobros automáticos buscan fomentar la transparencia y formalidad en el manejo del dinero en efectivo.

El SAT precisó que “los bancos recaudarán el impuesto el último día del mes de que se trate, salvo en depósitos a plazo cuyo monto individual exceda de 15 mil pesos”. En esos casos, el cobro será inmediato.

Además, las instituciones de crédito “pueden recaudar el IDE hasta el día hábil siguiente a la fecha de corte de la cuenta” o, si no hay fondos suficientes, “indistintamente de cualquiera de las cuentas que tenga abiertas el contribuyente”.