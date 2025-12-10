La Ciudad de México ofrecerá un descuento único para eliminar las deudas por multas de tránsito

El Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) lanzó una excelente noticia para los conductores del territorio capitalino. Se trata de una condonación de multas de tránsito, cuyo objetivo es que más ciudadanos regularicen su situación y se pongan al día.

La iniciativa de Clara Brugada forma parte del Paquete Fiscal 2026 enviado al Congreso capitalino, en el que también se contempla la condonación de recargos y multas en pagos de predial y agua. En el caso de las infracciones de tránsito, los capitalinos únicamente deberán cubrir el 10% del monto total, sin recargos adicionales.

CDMX dará condonación de multas de tránsito

Conoce los detalles de esta medida y aprovecha la oportunidad de deshacerte de las deudas. Ten en cuenta las condiciones de las autoridades para acceder a dicho beneficio.

¿Dónde puedo pagar mis multas de tránsito con descuento?

El secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton, explicó que el próximo año se otorgarán descuentos de hasta el 90% en multas de tránsito, además de eliminar actualizaciones y recargos para quienes decidan ponerse al día.

El beneficio no aplica para infracciones relacionadas con:

Uso indebido de carriles confinados

Faltas vinculadas a delitos

Incidentes con lesiones

La jefa de gobierno invitó a la ciudadanía a aprovechar estos apoyos fiscales y regularizar sus adeudos. En el caso de infracciones no graves, los automovilistas sólo deberán pagar el 10% correspondiente, sin ningún recargo .

¿Por qué me pueden multar en México?

En la Ciudad de México, las multas de tránsito tienen como objetivo reforzar la seguridad vial, ordenar la circulación y reducir el riesgo de accidentes. Estas sanciones se aplican cuando se cometen faltas como:

Conducir sin cinturón Sobrepasar los límites de velocidad Estacionarse en lugares prohibidos Invadir carriles exclusivos Manejar mientras se usa el celular

Además de penalizar las infracciones, las multas buscan modificar comportamientos y promover el respeto al Reglamento de Tránsito, contribuyendo a una movilidad segura y al buen funcionamiento del transporte público.