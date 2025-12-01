El SAT anunció cambios en la declaración anual del ISR

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) confirmó el grupo de contribuyentes que pagarán menos impuestos en la declaración anual. Se trata de un beneficio exclusivo que impactará en la economía personal de los mexicanos.

En detalle, las personas físicas podrán incluir en sus deducciones personales el gasto por colegiaturas y transporte escolar al presentar su declaración anual del Impuesto Sobre la Renta (ISR), siempre que cumplan con los requisitos y límites definidos por la autoridad fiscal. El objetivo es apoyar a quienes cubren los estudios de hijos o familiares directos.

Conoce quiénes podrán deducir los gastos y aprovecha el beneficio del organismo fiscal. Ten en cuenta las condiciones impuestas a nivel nacional.

¿Quiénes deducen impuestos?

Los contribuyentes podrán deducir pagos educativos y de transporte escolar realizados en favor de ascendientes o descendientes en línea recta, siempre que el estudiante no perciba ingresos mayores al equivalente anual de una Unidad de Medida y Actualización (UMA), que actualmente es de 41,273 pesos.

Además, la deducción solo será válida cuando los pagos se realicen en escuelas con autorización oficial o con reconocimiento de validez de estudios. El SAT dispone de un padrón público para verificarlo.

Límites de deducción

Los montos máximos anuales permitidos por nivel educativo son:

Preescolar: 14,200 pesos

Primaria: 12,900 pesos

Secundaria: 19,900 pesos

Profesional técnico: 17,100 pesos

Bachillerato o equivalente: 24,500 pesos

En el caso del transporte escolar, será deducible únicamente si está claramente identificado como un concepto separado dentro de la factura.

¿Cuáles son los requisitos de las deducciones?

Para que las autoridades fiscales acepten la deducción, se debe considerar lo siguiente:

La factura debe incluir datos completos del alumno: nombre, CURP, nivel escolar y clave de autorización.

El CFDI debe registrarse bajo el uso “Pagos por servicios educativos” e indicar el método de pago.

Solo se aceptarán pagos electrónicos: transferencia, cheque nominativo o tarjeta.

El SAT precisó que conceptos como inscripción, reinscripción, becas o apoyos no pueden deducirse, ya que no se reconocen como servicios educativos directos.

¿Qué tipo de gastos se pueden deducir?

Además de educación y transporte, los contribuyentes en México pueden deducir gastos como:

Servicios médicos y hospitalarios

Gastos funerarios

Donativos

Primas de seguros de gastos médicos mayores

Intereses de créditos hipotecarios

Aportaciones adicionales para el retiro y ciertos esquemas de ahorro

Finalmente, se recomienda revisar cuidadosamente la documentación fiscal antes de enviar la declaración anual, con el fin de asegurar que todos los comprobantes cumplan las reglas y así obtener el mayor beneficio posible.