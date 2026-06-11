El Buzón Tributario es una herramienta digital del Servicio de Administración Tributaria (SAT) que funciona como un canal oficial de comunicación entre la autoridad fiscal y los contribuyentes. Quienes no lo habiliten, podrían ser sancionados y sufrir multas elevadas por parte de las autoridades.

Si bien las multas son una de las consecuencias más conocidas por no habilitar el Buzón Tributario, existen otras medidas que pueden afectar a quienes emiten facturas. Entre ellas se encuentra la posible restricción del Certificado de Sello Digital, documento indispensable para la emisión de comprobantes fiscales electrónicos.

Oficial | SAT embarga las cuentas bancarias y bienes de todos los ciudadanos que hayan postergado este trámite con sus impuestos (foto: archivo).

Por ello, el organismo recomienda revisar la información registrada en el sistema y verificar que los datos de contacto sean correctos, con el fin de garantizar la recepción oportuna de notificaciones y evitar contratiempos en el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

¿Qué es el Buzón Tributario y para qué sirve?

A través de este sistema fiscal, el organismo envía notificaciones, requerimientos, avisos y mensajes relacionados con obligaciones de forma rápida y segura.

Dada su importancia, los mexicanos deben habilitar el Buzón Tributario, así como también deben asegurarse de que los medios de contacto registrados, como correos electrónicos y números telefónicos, sean válidos y se mantengan actualizados. De lo contrario, podrían enfrentar diversas sanciones previstas en la legislación fiscal.

Qué sanciones puede aplicar el SAT por no habilitar el Buzón Tributario

De acuerdo con el Código Fiscal de la Federación, los contribuyentes que no activen su Buzón Tributario antes del 31 de diciembre de 2026 podrían enfrentar multas que van desde los 3,850 hasta los 11,540 pesos.

Sin embargo, el SAT también puede restringir temporalmente el Certificado de Sello Digital (CSD), documento indispensable para la emisión de facturas electrónicas y la validación de operaciones fiscales.

Si el contribuyente no atiende la situación ni presenta las aclaraciones correspondientes, la autoridad fiscal puede cancelar la vigencia del certificado después de un plazo de 40 días hábiles, lo que impediría continuar facturando de manera regular.

Las aclaraciones deben realizarse dentro de los horarios establecidos por el SAT: hasta las 16 de lunes a jueves y hasta las 14 los viernes.

Qué es el Certificado de Sello Digital y por qué es importante

Este documento está vinculado directamente con la e.firma y puede generarse siempre que esta se encuentre vigente.

En el caso de las personas morales, existe la posibilidad de obtener un certificado general o certificados independientes para cada sucursal o establecimiento que emita comprobantes fiscales. Esta modalidad facilita la administración interna y ayuda a reducir riesgos operativos en caso de restricciones.

Requisitos para activar el Buzón Tributario

Para habilitar esta herramienta, las personas físicas deben contar con su contraseña de acceso al SAT, un número telefónico y hasta cinco direcciones de correo electrónico vigentes.

Entre las principales ventajas del Buzón Tributario se encuentran la recepción de notificaciones oficiales, la posibilidad de corregir información de manera segura y la realización de diversos trámites sin necesidad de acudir presencialmente a una oficina.