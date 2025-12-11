Telmex acaba de lanzar Hiper WiFi 7 Infinitum, su apuesta más ambiciosa para revolucionar la conectividad en los hogares.

Esta nueva tecnología promete transformar por completo la experiencia de internet, permitiendo conectar más dispositivos simultáneamente y garantizando una estabilidad sin precedentes en el servicio. La compañía lo presenta como “ la solución inalámbrica más avanzada del país ”.

Lo más atractivo de esta propuesta es su accesibilidad: los routers WiFi 7 están disponibles desde 1,399 pesos con opción de financiamiento a 12 meses sin intereses, cargándose directamente a tu recibo Telmex. Además, la promoción de temporada ofrece paquetes de dos equipos Mesh por 2,799 pesos al contado, ideales para casas grandes que necesitan cobertura en múltiples espacios.

Telmex lanzó al mercado su nuevo sistema Hiper WiFi 7 Infinitum, capaz de conectar más dispositivos sin perder velocidad ni estabilidad. Fuente: Shutterstock.

El salto tecnológico que todos esperaban: así funciona el WiFi 7

La tecnología WiFi 7 representa un avance generacional significativo frente a las versiones anteriores. A diferencia del WiFi 6, esta nueva generación permite gestionar un mayor número de dispositivos conectados sin sacrificar velocidad ni estabilidad. En la era del trabajo remoto, streaming en múltiples pantallas y el crecimiento de dispositivos inteligentes en el hogar, esta capacidad resulta fundamental.

Los routers Mesh Huawei WiFi 7 que ofrece Telmex trabajan en conjunto para crear una red unificada que elimina las zonas muertas en tu hogar. Esto significa señal potente en cada rincón, sin necesidad de estar cambiando de red manualmente cuando te mueves por la casa.

Los routers Mesh Huawei WiFi 7 ofrecen cobertura total en el hogar y están disponibles en promoción hasta el 31 de diciembre de 2025. Fuente: Shutterrstock.

Precios y promociones: cómo contratar el nuevo servicio de Telmex

El modelo individual del router Mesh Huawei WiFi 7 tiene un precio oficial de 1,499 pesos, pero actualmente está en promoción a 1,399 pesos. Para quienes prefieren no pagar de contado, existe la opción de financiamiento a 12 mensualidades fijas de 120 pesos , sin intereses y con cargo directo a tu recibo Telmex.

La promoción estrella de temporada navideña es el paquete de dos equipos Mesh por 2,799 pesos de contado, o bien 12 pagos mensuales de 239 pesos. Esta opción es ideal para viviendas de dos o más pisos, o espacios amplios donde se requiere mayor cobertura. La entrega es gratuita en tu domicilio registrado y el cargo se realiza automáticamente en tu facturación mensual.

Es importante destacar que esta promoción aplica tanto para clientes actuales de Infinitum como para nuevos usuarios, y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2025.

Una revolución tecnológica respaldada por la mayor infraestructura de México

El lanzamiento de Hiper WiFi 7 Infinitum no es casualidad ni oportunismo tecnológico. Detrás de este producto está el músculo financiero y la visión estratégica del empresario Carlos Slim, quien a través de Telmex construyó durante décadas la red de telecomunicaciones más amplia y confiable del país.

Esta infraestructura, que incluye millones de kilómetros de fibra óptica y equipamiento de última generación, es precisamente lo que permite que esta nueva tecnología no sea solo una promesa, sino una realidad tangible para los usuarios.