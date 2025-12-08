A medida que avanza diciembre, los balances de fin de año comienzan a tomar protagonismo. En el terreno económico, se vuelve a poner en agenda uno de los trámites más importantes para los contribuyentes mexicanos de cara al 2026: la presentación de la Declaración Anual 2025.

La gestión que tiene por objetivo rendir cuentas ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) sobre los ingresos que han obtenido durante un ejercicio fiscal, permite llevar a cabo una serie de deducciones que implicarán a futuro un menor pago de impuestos para quienes reúnan todas las condiciones.

¿Cuáles son los gastos deducibles en la Declaración Anual 2025?

Todos los años, al momento de presentar la Declaración Anual de Impuestos del ejercicio fiscal previo ante el SAT, los contribuyentes cuentan con la posibilidad de acceder a deducciones personales.

El SAT permitirá deducir gastos personales a quienes presenten la Declaración Anual 2025 y cumplan con determinados requisitos. (Foto: Archivo).

Se tratan de gastos que la ley permite restar de los ingresos en la declaración anual, como por ejemplo consultas médicas, colegiaturas, seguros, entre otros.

En función de la normativa con la que se rige el SAT, en la lista de deducciones personales que pueden llevar a cabo los mexicanos figuran:

Gastos médicos y hospitalarios. Primas por seguros de gastos médicos. Colegiaturas. Transporte escolar. Aportaciones complementarias para el retiro. Depósitos en cuentas personales especiales para el ahorro Créditos hipotecarios. Gastos funerarios. Donativos

¿Cuánto dinero puede descontarse de la Declaración Anual?

Los mexicanos que inicien el trámite de deducciones personales antes de presentar la Declaración Anual de Impuestos 2025 deben saber que el monto no puede exceder de cinco Unidades de Medida y Actualización (UMA) anuales, equivalentes a 206,367.60 pesos en 2025, o el 15% del total de los ingresos anuales, incluidos los exentos, es decir, la cantidad que resulte menor.

En este aspecto, el SAT enfatiza en que algunas categorías se rigen por sus propias particularidades y montos deducibles. Entre ellas, se destacan: gastos médicos por incapacidad y discapacidad, donativos, aportaciones voluntarias y complementarias de retiro, depósitos en cuentas especiales para el ahorro y colegiaturas .

¿Qué mexicanos pueden aplicar deducciones personales?

Cabe destacar que la deducción de gastos personales para personas físicas se habilita únicamente en función de los siguientes conceptos:

Sueldos y Salarios

Actividades Empresariales y Profesionales

Plataformas Tecnológicas (siempre que presentan declaración anual)

Arrendamiento

Intereses

Dividendos

De los Demás Ingresos

Premios

Enajenación de Bienes

Adquisición de Bienes

Cabe destacar que quienes no cuentan con la posibilidad de acceder a este beneficio son quienes perciben ingresos provenientes del Régimen Simplificado de Confianza (RESICO).

Tampoco quienes realizan actividades empresariales, enajenan bienes o prestan servicios a través de internet mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares, durante el ejercicio 2025, salvo que presenten declaración anual sobre el mismo ejercicio.