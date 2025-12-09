El Gobierno eliminará las horas extras de trabajo que permitían ganar dinero extra al salario

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) presentó los lineamientos que regularán las horas extra a partir de la nueva jornada laboral de 40 horas. Este anuncio se suma a los avances informados por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien también dio a conocer el incremento al salario mínimo.

La reducción de la jornada a 40 horas semanales comenzará a aplicarse el 1 de mayo de 2026, y será el 1 de enero de 2027 cuando se concrete la primera disminución de dos horas en los horarios laborales, de acuerdo con lo publicado por la STPS.

Fuente: Shutterstock Shutterstock

Esta reforma no solo modifica el tiempo de trabajo semanal -que pasará de 48 a 40 horas-, sino también la regulación del tiempo extra. Aunque en muchas empresas este aspecto está bien establecido, miles de trabajadores continúan sin recibir un pago adicional por las horas fuera del horario oficial.

¿Qué dice la ley sobre las horas extras de trabajo?

La STPS estableció el siguiente esquema para el trabajo extraordinario en 2026:

El límite de horas extra dobles aumenta de 9 a 12 horas semanales, siempre de carácter voluntario.

Se permitirán hasta 4 horas triples por semana como tope máximo.

Queda prohibido el trabajo extra para personas menores de edad.

¿Qué trabajadores no pueden hacer horas extras?

La Ley Federal del Trabajo señala en los artículos 173 al 180 que los menores de edad pueden trabajar bajo condiciones específicas:

Se permite la contratación de adolescentes de 15 a 17 años; quienes sean menores de 15 tienen prohibido laborar.

Es indispensable contar con autorización escrita de madre, padre o tutor.

La jornada para este grupo no puede superar las seis horas diarias.

No pueden realizar tiempo extra bajo ninguna circunstancia.

Estas disposiciones buscan garantizar condiciones adecuadas para los empleados y ordenar la transición hacia la nueva jornada de 40 horas en el país.

¿Qué aumento tendrá el salario mínimo en 2026?

El ajuste contempla un aumento del 13%, por lo que el salario mínimo será de 315.04 pesos diarios. En la Zona Libre de la Frontera Norte, el incremento será del 5%, alcanzando los 440.87 pesos al día a partir del próximo año.