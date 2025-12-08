El SAT confirmó 5 cambios irreversibles que aplican en 2026: cómo afectan a los contribuyentes

El encarecimiento de la vida preocupa a los mexicanos de cara al 2026, especialmente por los cambios fiscales que se avecinan. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) implementará medidas más rigurosas que impactarán directamente en la economía familiar y en la forma de fiscalizar a contribuyentes y empresas.

Según la maestra Cynthia Valeriano, del Tecnológico de Monterrey, el incremento al salario mínimo beneficiará solo al 27% del sector laboral formal, mientras que más del 54% de los trabajadores permanecen en la informalidad. El SAT fortalecerá sus capacidades tecnológicas con sistemas avanzados para combatir la evasión fiscal, desde el cálculo de impuestos hasta la validación de documentos mediante sellos digitales.

Aumentos en IEPS que golpearán al bolsillo

La reforma fiscal traerá incrementos sustanciales en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que afectarán varios productos, como:

Las bebidas azucaradas pasarán de 1.6 a 3 pesos por litro, incluyendo sueros y bebidas light.

El tabaco sufrirá un aumento del 40 por ciento, elevándose del 160 al 200 por ciento de impuestos.

Los casinos y apuestas en línea pasarán del 30 al 50 por ciento de gravamen.

Videojuegos violentos tendrán un nuevo impuesto del 8 por ciento.

Los ahorradores también sentirán el impacto, ya que la retención sobre rendimientos de inversiones aumentará del 0.50 al 0.90%, reduciendo la atractiva de este instrumento financiero.

El SAT te vigila: confirman combate a facturas falsas

El SAT tendrá acceso en tiempo real a los gastos en plataformas digitales. Las empresas deberán reportar cada transacción, permitiendo detectar cuando un contribuyente gasta más de lo que declara. Las plataformas que se nieguen a compartir información enfrentarán bloqueos en México.

SAT tendrá acceso en tiempo real a los gastos en plataformas digitales

El combate a facturas falsas se intensificará drásticamente. Los contribuyentes deberán asegurar que todos los datos en sus comprobantes coincidan correctamente. El SAT verificará que los activos declarados sean reales y eliminará sellos digitales en caso de falsificación.

La autoridad puede revisar información hasta cinco años atrás, por lo que expertos recomiendan ordenar finanzas personales y cumplir cabalmente con obligaciones fiscales. Estos cambios, junto a la Ley de Ingresos 2026, configuran un panorama de mayor rigor tributario en México.