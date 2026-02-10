Banco Azteca, brazo financiero de Grupo Salinas y propiedad de Ricardo Salinas Pliego, anunció el lanzamiento de su primer fondo de inversión, Azteca 1, con el que prevé captar hasta 5,000 millones de pesos en un año. Tonathiuh Rodríguez, director general del grupo financiero, explicó que el instrumento estará disponible a través de la plataforma digital del banco para sus más de 23 millones de clientes. El fondo permitirá realizar retiros de lunes a viernes, entre las 8:00 y las 13:00 horas, con liquidación el mismo día. Azteca 1 invertirá en instrumentos de deuda gubernamental, como los Cetes, así como en deuda de empresas privadas. De acuerdo con documentos del propio banco, hasta ahora, se encuentran empresas vinculadas al propio Grupo Salinas, como Total Play y Elektra. Aunque el universo potencial supera los 23 millones de clientes, la institución estima que alrededor de 200,000 usuarios contratarán el fondo durante los próximos 12 meses. Los clientes pueden adquirir el instrumento de inversión a través de la aplicación móvil, de acuerdo con directivos. “Invertir debe ser una herramienta, una posibilidad, y eso es lo que estamos apostando”, expresó Rodríguez. El fondo cuenta con una calificación ‘3HR’ otorgada por HR Ratings, que —según la agencia— implica una sensibilidad extremadamente baja ante cambios en las condiciones del mercado. El instrumento es operado por Actinver. De acuerdo con el director general de Banco Azteca, el fondo invertirá en empresas de “alta” calificación crediticia. Por ahora, bajo las dos empresas del grupo, el fondo se mantiene expuesto a la nota ‘AA’, misma que refiere un riesgo bajo y con una “muy sólida” capacidad para hacer frente a sus obligaciones financieras. Autorizado desde noviembre de 2024, Azteca 1 no contempla monto mínimo de inversión ni un plazo forzoso de permanencia. En términos de desempeño, desde septiembre de 2024 y hasta el 31 de enero de este año, la Clase M —dirigida a personas morales— registró un rendimiento de 3.54%, mientras que la Clase B —para personas físicas— reportó un retorno de 4.32%, según documentos del banco. Aunque ambas pertenecen al mismo fondo y comparten estrategia de inversión, las distintas clases pueden presentar variaciones en comisiones y condiciones operativas, lo que impacta el rendimiento neto para cada tipo de inversionista.