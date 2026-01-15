Como cada día, el Santoral católico brinda la posibilidad de conocer más sobre la hazañas de los hombres y mujeres que dedicaron su vida a servir a Dios y al prójimo. Estas historias, llenas de entrega, fe y amor, motivan e invitan a seguir sus pasos.

Por esa razón, conoce por qué la comunidad católica celebra este jueves, 15 de enero de 2026 a Santa Raquel y a otros santos y beatos destacados durante esta fecha del calendario.

Santoral del día | Santa Raquel (foto: Pixabay).

¿Quién fue Santa Raquel?

Santa Raquel fue una figura importante en la tradición bíblica, conocida por ser la esposa de Jacob. Su historia se narra en el Antiguo Testamento, donde se destaca su papel en la formación de las doce tribus de Israel a través de sus hijos. Raquel es recordada por su amor y devoción hacia Jacob, quien trabajó arduamente para ganarse su mano en matrimonio.

Raquel era una de las hijas más bellas de Labán, lo que la convirtió en objeto de deseo y admiración. Su belleza no solo la hizo destacar entre las mujeres de su tiempo, sino que también influyó en las decisiones de Jacob, quien se sintió profundamente atraído por ella. Esta atracción fue un factor clave en la historia de su relación y en los eventos que siguieron.

A pesar de su belleza y amor, Raquel enfrentó desafíos, incluyendo la rivalidad con su hermana Lea y la dificultad de concebir hijos. Sin embargo, su perseverancia y fe la llevaron a ser una madre y figura central en la historia del pueblo de Israel. Su legado perdura en la tradición cristiana y judía, donde es venerada como una santa y símbolo de amor y sacrificio.

Para las personas que siguen esta doctrina, una excelente manera de conmemorar a esta santa es imitando su devoción por Dios y ayudando al prójimo siempre que sea posible.

Todos los santos que se celebran el jueves, 15 de enero de 2026

El 15 de enero de 2026, se conmemoran varios santos y beatos que han dejado una huella significativa en la historia de la Iglesia. Entre ellos se encuentra el Beato Luis Variara, conocido por su labor en la educación y el servicio a los más necesitados en el siglo XX. También se celebra a Santa Tarsicia, una mártir del siglo VI, cuya devoción ha perdurado a lo largo de los siglos.Además, el día está marcado por la memoria de San Probo y Santa Ita, ambos del siglo VI, quienes son venerados por su fe y dedicación. El Beato Nicolás Gross, un mártir del siglo XX, también es recordado en esta fecha, junto con otros santos como San Malardo y San Ableberto, que vivieron en los siglos VII.La celebración incluye a figuras como el Beato Jacobo limosnero del siglo XIII y San Francisco Fernández de Capillas del siglo XVII, quienes son ejemplos de vida cristiana y entrega. Asimismo, se recuerda a San Arsenio eremita del siglo X y al Beato Pedro de Castalnau del siglo XIII, entre otros, que han inspirado a generaciones con su testimonio de fe.

La oración para Santa Raquel:

Oración a Santa Raquel: "Santa Raquel, intercede por mí ante Dios, para que me conceda la gracia que tanto anhelo."