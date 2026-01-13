Te sacarán tu licencia de conducir si sigues haciendo esto.

La entrada en vigor del nuevo Reglamento de Tránsito y la Ley de Movilidad del Estado de México ha provocado un cambio significativo en la forma en que las autoridades supervisan y sancionan a los conductores.

Desde este momento, cualquier individuo —ya sea conductor particular o del transporte público— puede perder la licencia de conducir de forma inmediata si comete ciertas infracciones específicas.

A continuación, se expone quiénes están en riesgo de suspensión, cuáles son las faltas exactas que la generan y qué deben conocer todos los ciudadanos para evitar multas, sanciones y problemas legales.

Es oficial: suspenderán la licencia de conducir de inmediato a todas las personas que se encuentren en esta lista (foto: archivo).

Infracciones que pueden llevar a la suspensión inmediata de la licencia de conducir

El Reglamento de Tránsito establece tres motivos centrales por los que cualquier automovilista puede perder su licencia de conducir hasta por seis meses:

Acumular tres infracciones en menos de un año , siempre que cada una esté sancionada con más de tres UMA.

Prestar o usar una licencia de conducir que no corresponde al titular , incluso si se trata de un familiar o conocido.

Padecer una enfermedad temporal que impida conducir de manera segura, siempre que un dictamen médico lo señale.

Estas reglas no solo buscan sancionar, sino impedir que personas que representan un riesgo circulen sin control. La reincidencia será uno de los factores más vigilados durante los próximos meses.

Transporte público: nuevas infracciones que llevan a una suspensión inmediata

Para los operadores del transporte público, la Ley de Movilidad ha implementado sanciones más severas debido al alto nivel de responsabilidad que conlleva el transporte de pasajeros.

La licencia será suspendida de manera inmediata si se detecta:

Conducir en estado de ebriedad, ineptitud o bajo efectos de sustancias y cometer cualquier infracción.

Intentar huir para evitar una multa o desobedecer indicaciones de autoridad.

Participar en “carreritas” o competencias entre unidades.

Transportar personas fuera de los espacios permitidos , como estribos o techos.

Acumular tres infracciones en menos de un año equivalentes a tres UMA cada una.

Permitir que otra persona use su licencia de conducir, permiso provisional o certificado médico-toxicológico.

¿Cuáles son los pasos para denunciar a un conductor en Edomex?

Las autoridades han establecido canales de denuncia para reportar a los operadores del transporte público que puedan comprometer la seguridad de los usuarios. Es suficiente con proporcionar la ruta, placas y número económico.

Canales oficiales para realizar denuncias:

WhatsApp: 722 228 0498, teléfono (800 999 0025) o el Chatbot MoviMex, aportando datos clave como placas, ruta y evidencia;

Solo en caso de delitos, debes acudir a la Fiscalía del Edomex por línea, correo a la casilla cerotolerancia@edomex.gob.mx En todos los casos, la línea 911 siempre está disponible.

S.A.