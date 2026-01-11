Si ya solicitaste tu Beca Bienestar y aguardas la llegada de la Tarjeta del Bienestar, el Gobierno de México ha comunicado que “a través de tu escuela te informarán cuándo y dónde te entregarán la tarjeta”. Es fundamental que poseas el plástico físico, ya que será el único medio mediante el cual podrás retirar el dinero en los cajeros automáticos.

Si eres uno de los miles de mexicanos que en las recientes convocatorias del Gobierno de México accedió a una de sus becas, presta atención, ya que la Coordinación Nacional de Becas Bienestar Benito Juárez ha dado a conocer la información actualizada sobre la entrega de las Tarjetas Bienestar del Banco del Bienestar.

Entrega de las nuevas Tarjetas del Banco del Bienestar: el Gobierno respondió sobre la fecha y lugar de entrega (foto: archivo).

Proceso de entrega de las nuevas Tarjetas Bienestar

Solo a quienes el Gobierno Nacional les haya aprobado alguna de estas tres becas: Beca Rita Cetina, Beca Benito Juárez y Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro, podrán recibir su Tarjeta Bienestar.

“La entrega será por bloques”, indicó el Gobierno de México y pidió “paciencia” a todos los nuevos becarios. Además remarcó que “la información sobre entrega de tarjetas también será difundida en los canales estatales de WhatsApp.. Ahí te enteras de volada”.

Entrega de las recientes Tarjetas del Banco del Bienestar: el Gobierno contestó sobre la fecha y lugar de entrega (foto: archivo).

Documentos necesarios para retirar tu Tarjeta Bienestar Beca Rita Cetina

Debes considerar que, para la entrega de tu plástico, el Gobierno de Claudia Sheinbaum solicitará la verificación de la identidad de los padres o tutores, así como del beneficiario.

Documentos del estudiante:

Acta de Nacimiento

CURP

Documentos para padres o tutores:

Identificación oficial - original y copia

Acta de Nacimiento

CURP

Comprobante de domicilio de los últimos tres meses

Documentos necesarios para retirar tu Tarjeta Bienestar Beca Benito Juárez

Si usted es mayor de edad, únicamente requerirá sus documentos. En el caso de tener 17 años o menos, los padres o tutores deberán también validar su identidad.

Si usted es menor de 18 años:

Acta de Nacimiento

CURP

Comprobante de domicilio de los últimos tres meses

Documentos de los padres o tutores:

Identificación oficial, original y copia

Acta de Nacimiento

CUPR

Si usted es mayor de 18 años: