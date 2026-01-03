Claudia Sheinbaum va a gestionar todas las pensiones de México y confirmó: “Les vamos a dar algunas sorpresas”.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) ha dado a conocer los lineamientos que regularán las horas extra en el contexto de la nueva jornada laboral de 40 horas. Este anuncio complementa los avances previamente informados por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien también anunció el incremento al salario mínimo.

La reducción de la jornada a 40 horas semanales entrará en vigor el 1 de mayo de 2026 y será el 1 de enero de 2027 cuando se lleve a cabo la primera disminución de dos horas en los horarios laborales, según lo publicado por la STPS.

Esta reforma no solo implica un cambio en el tiempo de trabajo semanal -que se reducirá de 48 a 40 horas-, sino que también afecta la regulación del tiempo extra.

Eliminan las horas extras en todo el país: el Gobierno da marcha atrás con las chambitas que daban más dinero a fin de mes.

Normativa sobre las horas extras laborales

La STPS ha establecido un esquema para el trabajo extraordinario en 2026:

¿Qué trabajadores están excluidos de realizar horas extras?

La Ley Federal del Trabajo establece en los artículos 173 al 180 que los menores de edad pueden ser empleados bajo ciertas condiciones:

¿Cuál será el aumento del salario mínimo en 2026?

El ajuste contempla un aumento del 13%, por lo que el salario mínimo será de 315.04 pesos diarios.

En la Zona Libre de la Frontera Norte, el incremento será del 5%, alcanzando los 440.87 pesos al día a partir del próximo año.