Este miércoles 22 de abril, la Ciudad de México amanece con cielos parcialmente nublados, bruma y un ambiente fresco que no anticipa lo que viene. La temperatura mínima se ubica entre 13 y 15 grados y podrá trepar hasta los 25-27°C durante la jornada, aunque la sensación térmica máxima llegará a los 30°C por la alta humedad, que ronda el 77%. El viento soplará del norte y noroeste a entre 10 y 25 km/h, con rachas que podrían alcanzar los 40 km/h y sorprender a quienes salgan sin paraguas. Accuweather también registra condiciones similares y advierte que la atmósfera se presenta especialmente cargada de humedad a lo largo de todo el día. Por la tarde el panorama se complica: el Servicio Meteorológico Nacional pronostica cielos medio nublados a nublados con lluvias y chubascos de entre 5 y 25 milímetros en 24 horas para la capital. Mientras que el suroeste del Estado de México podría recibir precipitaciones puntuales fuertes de entre 25 y 50 milímetros, acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo. La calidad del aire en CDMX se clasifica hoy como regular, lo que implica riesgos para personas con condiciones respiratorias preexistentes. Para el jueves 23 de abril, el pronóstico mejora levemente ya que se esperan intervalos nubosos con lluvia escasa y vientos de 11 km/h, sin precipitaciones intensas. Ante la probabilidad de tormentas esta tarde, Protección Civil emitió una serie de recomendaciones: Vale recordar que, pese a que la temporada de lluvias oficial aún no comenzó en la Ciudad de México, las precipitaciones se han repetido en distintos puntos de la capital y el Estado de México en los últimos días, una señal de que la primavera ya impone su clima volátil y cambiante.