La Ciudad de México se prepara para una jornada marcada por lluvias continuas, chubascos y un fenómeno poco habitual, se trata de la posible caída de granizo de tamaño inusual en varias alcaldías. De acuerdo con los últimos reportes del radar meteorológico, las precipitaciones ya impactan zonas clave del sur y poniente de la capital. Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac y Tlalpan concentran la actividad más intensa, mientras que en el resto de la ciudad se registran lluvias ligeras. Las autoridades advierten que las condiciones se mantendrán durante la noche, con potencial de eventos más severos. Las imágenes del radar muestran núcleos de tormenta con alta reflectividad, lo que indica precipitaciones fuertes y la probabilidad de granizo en formación. Este tipo de eventos ocurre cuando corrientes ascendentes dentro de la nube permiten que los cristales de hielo crezcan más de lo habitual. La combinación de humedad, temperatura y viento genera condiciones ideales para que el granizo alcance tamaños poco comunes, lo que incrementa el riesgo de daños materiales. El granizo, especialmente cuando supera tamaños habituales, puede afectar techos, vidrios, vehículos y provocar accidentes viales. Por eso, las autoridades recomiendan tomar precauciones tanto en casa como al circular por la vía pública. En este contexto, mantenerse informado y anticiparse puede marcar la diferencia frente a un fenómeno que, aunque no es nuevo, sí puede presentarse con una intensidad poco frecuente. El llamado de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC no subestimar el fenómeno. La noche podría traer algo más que lluvia, y la clave está en estar preparado.