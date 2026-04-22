El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó a toda la población mexicana el estado del tiempo que regirá a partir del miércoles 22 de abril y envió una serie de advertencias para un gran número de habitantes por el avance de una triple tormenta durante el transcurso de las próximas horas. Las alertas llegan en la antesala de las inclemencias climáticas que evidenciarán algunos algunos estados del territorio azteca, producto de la combinación de una serie de fenómenos que generarán las condiciones propicias para que se registren lluvias intensas y vientos fuertes. A partir del miércoles 22 de abril, canales de baja presión sobre la Mesa del Norte, la Mesa Central y el sureste del país, así como inestabilidad atmosférica en altura e ingreso de aire húmedo del océano Pacífico y golfo de México originarán lluvias puntuales fuertes en Oaxaca, Guerrero, Puebla, Morelos y Estado de México; intervalos de chubascos en Michoacán, Veracruz, Tamaulipas, Tlaxcala, Ciudad de México, Hidalgo, Querétaro, Nuevo León y Coahuila. En esta línea, la entrada de aire húmedo proveniente del mar Caribe, ocasionará lluvias puntuales fuertes en Chiapas; y lluvias aisladas en zonas de Quintana Roo, Yucatán, Campeche y Tabasco. Durante el jueves, un canal de baja presión sobre el oriente y sureste del país, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, originarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en dichas regiones, además de la Mesa Central. El pronóstico que rige momentáneamente para el viernes 24 de abril advierte por un canal de baja presión sobre el oriente y sureste del país y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, sistemas que provocarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en las regiones mencionadas, así como lluvias aisladas en el centro de la República Mexicana. Para el sábado, la línea seca permanecerá sobre el noreste del territorio nacional e interaccionará con la corriente en chorro subtropical, originando chubascos y rachas fuertes de viento en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. A su vez, un canal de baja presión sobre el oriente y sureste del país y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán lluvias y chubascos en ambas regiones, además del Valle de México.