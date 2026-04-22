Este miércoles 22 de abril se perfila como uno de los días más turbulentos del año para el Valle de México. Un canal de baja presión sumado a la entrada de humedad proveniente del Océano Pacífico está cocinando las condiciones perfectas para descargas eléctricas, aguaceros intensos y, lo más preocupante, caída de granizo en varias zonas. Si pensabas salir sin paraguas, piénsalo dos veces. No todas las ciudades vivirán el mismo miércoles. El Estado de México se lleva la peor parte, con Toluca como epicentro: la capital mexiquense amanecerá con cielos completamente cubiertos, humedad que roza el 90% y temperaturas que apenas alcanzarán los 20.7°C de máxima, arrancando desde un gélido 7.3°C por la madrugada. Esa combinación de frío y humedad extrema es caldo de cultivo ideal para la formación de granizo. En la Ciudad de México la situación también será complicada. Las temperaturas oscilarán entre 13.7°C y 24.7°C, con vientos de 6 km/h y cielos nublados durante gran parte de la jornada. Naucalpan correrá suerte similar, mientras que Ecatepec de Morelos se llevará el extremo opuesto del termómetro: hasta 27°C, aunque igual deberá prepararse para las lluvias de la tarde. Hay tres factores trabajando al mismo tiempo para desatar esta tormenta. Primero, el canal de baja presión que atraviesa la región actúa como una aspiradora gigante de aire húmedo. Segundo, la humedad que sube desde el Océano Pacífico alimenta las nubes de tormenta con el combustible que necesitan para crecer en altura y producir granizo. Tercero, la divergencia en altura —un fenómeno donde el aire en las capas superiores de la atmósfera se separa y “jala” hacia arriba el aire más cálido de abajo— intensifica la formación de cumulonimbos, las nubes responsables de los aguaceros más violentos. A todo eso se suma el frente frío número 45 que, si bien se retirará del territorio mexicano al caer la noche, sus últimos coletazos combinarán con el resto del sistema para mantener la inestabilidad durante toda la jornada. Protección Civil es clara en sus recomendaciones: evitar zonas inundadas, asegurar objetos en balcones y mantener distancia extra al volante porque el granizo puede reducir la visibilidad a metros. ¿Y el jueves y el viernes? Habrá algo de alivio. Las temperaturas máximas subirán un grado hasta los 25°C, las mínimas se estabilizarán en 14°C y los cielos estarán medio nublados. Las lluvias podrían continuar, pero con menor intensidad que este miércoles. La semana no termina en caos, pero tampoco regresa el sol del todo.