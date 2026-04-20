A pesar de que la primavera acaba de comenzar, el Servicio Meteorológico Nacional encendió las alertas ante la inminente llegada del fenómeno climático conocido como El Niño, que promete golpear con una fuerza el sur del país. Las estimaciones más recientes apuntan a precipitaciones de gran intensidad, con el potencial de convertirse en uno de los episodios de lluvias más severos que se hayan registrado en la región en los últimos años. El fenómeno El Niño se origina cuando las aguas del Océano Pacífico se calientan de forma anómala, debilitando los vientos alisios que habitualmente empujan esa masa cálida hacia Asia. Lo que hace que el episodio que se aproxima sea especialmente preocupante es la velocidad del calentamiento del Pacífico registrada desde finales de 2025. Las proyecciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estiman que para octubre de este año existe un 75% de probabilidad de que se consolide un Súper Niño, una versión amplificada del fenómeno capaz de desencadenar lluvias torrenciales, tormentas eléctricas e incluso huracanes de considerable magnitud. De acuerdo con las autoridades de Protección Civil, tres entidades del sur y sureste del país concentrarán la mayor parte del impacto climático en las próximas semanas: Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Estas regiones, ya de por sí vulnerables por su orografía y sus condiciones socioeconómicas, enfrentarán el embate directo de las precipitaciones más intensas que traerá consigo el fenómeno. De acuerdo con especialistas de Meteored México, la segunda quincena de abril llegará cargada de contrastes climáticos extremos: calor intenso en el Océano Pacífico, tormentas severas con granizo en el noreste, el occidente, el centro y el oriente del país, y un regreso de masas polares que provocarán descensos térmicos abruptos tras el paso de los sistemas de lluvia. Los expertos aclaran que estas condiciones no son producto del caos, sino de la transición hacia una fase neutra tras el fin de La Niña, que regula las condiciones atmosféricas y favorece una primavera más húmeda y variable.