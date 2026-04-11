La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, SGIRPC, encendió las alertas ante la llegada de un temporal de lluvias intensas que impactará desde el sábado 11 hasta el lunes 13 de abril. El fenómeno climático estará marcado por precipitaciones fuertes, chubascos intermitentes y condiciones adversas como actividad eléctrica, caída de granizo y rachas de viento, lo que podría generar afectaciones en varias regiones. En el caso de la Ciudad de México, las autoridades advirtieron que las zonas más vulnerables serán las demarcaciones del norte y centro, donde las lluvias podrían presentarse con mayor intensidad. Por otro lado, el Gobierno de CDMX indicó que previo a las tormentas, se esperan temperaturas de entre 24 y 26 grados, lo que favorecerá el desarrollo de nubosidad y condiciones inestables en el ambiente. Aunque el aviso se centra en la capital del país, el patrón climático sugiere que otras entidades del centro también podrían experimentar condiciones similares, con lluvias intensas y riesgos asociados como encharcamientos, caída de árboles y afectaciones viales. Principales riesgos previstos: Ante este panorama, las autoridades recomiendan extremar precauciones: evitar cruzar calles inundadas, retirar basura de coladeras para prevenir encharcamientos y mantenerse alejados de postes o cables eléctricos. También se sugiere limitar actividades al aire libre durante tormentas y utilizar impermeable o paraguas para reducir riesgos. LaSecretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil insiste en que todos los ciudadanos deben estar informados a través de canales oficiales y no subestimar la intensidad del fenómeno.