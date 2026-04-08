El fenómeno de La Niña está llegando a su fin en México y dará paso a una fase neutra, lo que contribuirá a estabilizar, en términos generales, las condiciones meteorológicas. Aunque se prevé un aumento de las temperaturas en gran parte del país, la influencia de masas de aire polar persistirá, generando lluvias que podrían extenderse durante varios días. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que será hacia mediados de mes cuando las fuertes tormentas comiencen a presentarse con mayor frecuencia. La presencia de tormentas se volverá más frecuente en regiones del noroeste, centro, oriente y sureste del país, así como en gran parte del occidente. De acuerdo con las estimaciones, estados como Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca, Tabasco, Chiapas y zonas de Campeche podrían registrar acumulados de lluvia de entre 30 y 70 mm en promedio. Estas precipitaciones podrían presentarse con intensidad, acompañadas de granizo, rachas de viento fuertes e incluso condiciones favorables para la formación de tornados a lo largo del mes. En este sentido, la segunda quincena se perfila como el periodo con mayor probabilidad para este tipo de eventos. En contraste, en el norte, el Pacífico sur y la península de Yucatán se prevén acumulados más bajos, generalmente entre 10 y 20 mm, con algunos puntos aislados que podrían alcanzar hasta 50 mm. Por su parte, gran parte de las costas del Pacífico registrarían lluvias mínimas o casi nulas, con valores muy aislados de entre 5 y 15 mm.