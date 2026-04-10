El regreso de la misión Artemis II marca uno de los momentos más críticos de la exploración espacial: el reingreso a la Tierra. Tras alcanzar la órbita lunar, la cápsula Orión enfrenta temperaturas extremas y velocidades vertiginosas, poniendo a prueba tecnologías clave diseñadas para proteger a la tripulación. Pero no todo lo que viaja al espacio regresa intacto o reutilizable. Parte de los componentes utilizados en misiones como Artemis II eventualmente se convierten en desechos espaciales controlados, cuyo destino final suele ser una remota región del planeta: el enigmático Punto Nemo, en el océano Pacífico. Este lugar, considerado el más inaccesible de la Tierra, funciona como un cementerio de naves espaciales. Allí terminan cohetes, satélites y estaciones en desuso, lejos de la vida humana, cerrando el ciclo de misiones como Artemis II desde su despegue hasta su impacto final en el planeta. El punto más alejado en la Tierra es conocido como Punto Nemo, ubicado en las coordenadas 48°52.6S 123°23.6O en medio del océano Pacífico. Se encuentra a más de 2688 Km de distancia del lugar más cercano con tierra en el mundo. Este enigmático sitio se ha convertido en un gran cementerio de naves espaciales, utilizado por la NASA, la Skylab y la Mir, entre otras, para deshacerse de las latas de las naves espaciales que ya no son operativas. Contrario a lo que se podría pensar, ni los desiertos ni los polos son los lugares más inaccesibles del mundo. Existe un lugar en el planeta Tierra que se distingue por ser el punto más alejado de cualquier otro país, cuyas aguas frías extremas lo convierten en un espacio de penumbra y chatarra. ¿Chatarra? Efectivamente, se trata de escombros de naves espaciales. Según National Geographic, es fundamental comprender que el Punto Nemo “casi no alberga vida”. Esto se debe a que las intensas corrientes oceánicas impiden que los nutrientes asciendan a la superficie, convirtiendo este lugar en un entorno inerte, con escasas posibilidades de vida, lo que lo hace idóneo para funcionar como un cementerio. Cuando estos artefactos espaciales elaborados por la humanidad dejan de ser útiles para fines científicos, se dirigen al Punto Nemo antes de que puedan representar un riesgo para la humanidad. Por esta razón, se ha transformado en un cementerio de naves espaciales, así como en el vertedero de desechos de la NASA y otras agencias espaciales a nivel global. “Se estima que más de 260 naves espaciales han sido abandonadas en esta región del océano en los últimos 50 años”, reportó National Geographic. Piezas de cohetesNaves espaciales obsoletasSatélites en desusoEstaciones espaciales antiguasTodo tipo de desechos espaciales Si has observado la actual Estación Espacial que orbita la Tierra, es importante que sepas que la NASA anticipa que para el año 2031, es decir, en 6 años, cuando quede en desuso, se dirigirá a las profundidades del Punto Nemo. El Punto Nemo, como se ha mencionado anteriormente, es el lugar más remoto y aislado del océano en relación a cualquier punto de tierra firme, situado en el Pacífico Sur, a aproximadamente 2,688 kilómetros de la costa más cercana. El acceso al Punto Nemo es extremadamente difícil, dado que no existen rutas comerciales ni tierra firme en sus proximidades. El único modo de llegar es en barco, mediante una travesía de varios días desde el punto más cercano, o a través de una expedición científica meticulosamente planificada. Por lo tanto, no cualquier ser humano puede acceder a este cementerio de naves espaciales o cementerio de satélites.