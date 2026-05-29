La potencia de América Latina que inaugurará el río artificial más largo de la región: recorrerá más de 145 km y será el orgulloso de su país.

El río artificial de 145,3 kilómetros alcanzó el 91% de avance y promete transformar el acceso al agua en el noreste de Brasil. Se trata una de las obras hidráulicas más ambiciosas de América Latina.

Construyen el río artificial más largo del continente

El estado de Ceará impulsa la construcción de su megaobra bautizada Cinturón de las Aguas de Ceará (CAC), diseñada para abastecer de agua a una de las regiones más áridas del país.

La obra promete modificar el paisaje y mejorar la vida de millones de personas.

El CAC se divide en cinco tramos constructivos:

Los lotes 1, 2 y 5

Están completamente finalizados

Los lotes 3 y 4

Registran avances del 86% y 70%, respectivamente.

El gobierno del estado de Ceará impulsa la construcción de un gigantesco río artificial de 145 kilómetros. Gobierno del Estado de Ceará

Una infraestructura de última generación

La infraestructura incluye canales artificiales a cielo abierto, sifones, túneles, sistemas de bombeo y distribución, y reservorios con conexiones hidráulicas.

El presupuesto inicial de 800 millones de reales fue superado por la complejidad técnica de los tramos finales, elevando la inversión total a más de 1,000 millones de reales.

Con un 91% de avance, las autoridades proyectan su finalización para junio de 2026.

Durante la construcción participan más de 1,500 trabajadores directos y 500 máquinas pesadas.

Brasil construye el río artificial más largo de América Latina. Gobierno del Estado de Ceará

Una respuesta histórica a la sequía

El noreste brasileño enfrenta desde hace décadas altas temperaturas, lluvias irregulares y períodos prolongados de sequía, lo que convierte el acceso al agua en un desafío estratégico.

El CAC busca garantizar el suministro hídrico para consumo humano, producción agrícola y actividad ganadera en zonas históricamente afectadas por la escasez.