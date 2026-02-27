El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) ha emitido una alerta por el pronóstico del tiempo para este viernes 27 de febrero de 2026. Una circulación anticiclónica, sumada a la entrada de humedad desde el Océano Pacífico y el Golfo de México, generará un ambiente de caluroso a muy caluroso en gran parte del territorio nacional. Este fenómeno meteorológico mantendrá condiciones de tiempo estable, pero con temperaturas que podrían alcanzar niveles críticos en el noroeste y occidente del país. Las autoridades instan a la población a tomar precauciones ante la persistencia de una onda de calor que afectará la salud y las actividades diarias en diversas regiones. De acuerdo con el reporte oficial, las entidades que registrarán el calor más intenso, con termómetros oscilando entre los 40 y 45°C, son: En un segundo escalón, con temperaturas de 35 a 40°C, se encuentran estados como Jalisco, Michoacán, Veracruz, Oaxaca y la Península de Yucatán. Por su parte, el centro del país y la capital no quedarán exentos del incremento térmico. En la Ciudad de México, el Estado de México, Puebla, Querétaro y Morelos se esperan máximas que rondarán entre los 30 y 35°C, alcanzando su punto más crítico alrededor de las 16:00 horas. A pesar del dominio del calor, canales de baja presión en el interior del país podrían generar alivio momentáneo con lluvias aisladas en zonas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Estas precipitaciones ligeras también se prevén para el Valle de México y la Península de Yucatán, acompañadas de rachas de viento de hasta 50 km/h en diversas entidades. En la Ciudad de México, el cielo se mantendrá mayormente despejado con un ascenso gradual de la temperatura: se esperan 26°C a la 1:00 p.m. y un pico de 28°C hacia las 4:00 p.m.. Por la noche, el ambiente refrescará ligeramente hasta los 22°C, aunque se recomienda mantenerse hidratado y evitar la exposición prolongada al sol en las horas de mayor radiación. La CONAGUA recuerda que estas condiciones climáticas son propias de los sistemas actuales de baja presión y la circulación anticiclónica. Se recomienda a los ciudadanos seguir las actualizaciones a través de los canales oficiales para prevenir golpes de calor y afectaciones por los fuertes vientos registrados en el norte y sureste del país.