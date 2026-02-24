Las autoridades encendieron las alarmas: un frente frío avanza sobre la Ciudad de México y traerá consigo cuatro jornadas consecutivas de bajas temperaturas, vientos con rachas de hasta 60 kilómetros por hora y lluvias ligeras. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió un aviso especial para que la población tome precauciones desde el domingo 22 y hasta el miércoles 25 de febrero. El contraste es notable: apenas días atrás, la capital registraba su primera alerta amarilla del año por calor extremo. Tras días de temperaturas inusualmente altas que obligaron a emitir alertas por calor a mediados de febrero, el panorama cambió de manera abrupta. Desde el domigno 22, distintas zonas de la Ciudad de México comenzaron a sentir el impacto de vientos con rachas que oscilaron entre los 50 y 60 kilómetros por hora, marcando el inicio de un episodio frío que se extenderá por cuatro días consecutivos. La tarde del domingo 22 de febrero fue el punto de inflexión: las temperaturas empezaron a descender de forma sostenida, adelantando lo que sería una semana polar para gran parte del territorio metropolitano. Según el pronóstico de Protección Civil, el martes 24 y el miércoles 25 de febrero serán las jornadas más críticas del episodio, con las temperaturas más bajas esperadas durante las madrugadas de ambos días. La combinación de aire frío, vientos persistentes y posibilidad de lluvias ligeras generará una sensación térmica que superará en intensidad a los registros del termómetro. Los habitantes de alcaldías con mayor altitud serán los más expuestos a las condiciones adversas durante las horas previas al amanecer. El descenso térmico no vendrá solo. Las rachas de viento que ya se hicieron presentes el sábado podrían mantenerse activas hasta el lunes 23, alcanzando velocidades que representan un riesgo real para quienes transiten cerca de árboles grandes, postes de luz o estructuras elevadas. A esto se suma la probabilidad de formación de lluvias ligeras, favorecidas por las condiciones de humedad y la caída en las temperaturas. Un escenario que, aunque esperable al final del invierno, llegó de forma repentina y exige preparación. Ante el aviso emitido, Protección Civil detalló una serie de medidas para reducir los riesgos asociados al frío extremo. Abrigarse en capas, cubrir boca y nariz para evitar inhalar aire helado, alimentarse bien y mantenerse hidratado con líquidos calientes son los consejos centrales. Las autoridades también advirtieron sobre los peligros de subir a azoteas, andamios o cornisas durante los días de viento, así como la importancia de retirar o fijar macetas, muebles y herramientas que puedan volarse desde balcones y terrazas. Tener al día el esquema de vacunación, sumado a seguir los canales oficiales de Protección Civil, completan las recomendaciones para atravesar estos cuatro días sin contratiempos.