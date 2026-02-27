Si bien el invierno aún no terminó, el calor se siente con fuerza en distintas regiones del país. A partir de este viernes, una ola de calor afectará a México y provocará temperaturas de hasta 45 grados en varios estados, según adelantó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). De acuerdo con el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), una circulación anticiclónica ubicada sobre el noroeste y norte del territorio nacional será la responsable del ambiente extremadamente caluroso, con valores que irán de los 30 a los 45 grados. Sin embargo, el panorama no será uniforme. El ingreso de humedad desde el océano Pacífico, el golfo de México y el mar Caribe favorecerá lluvias y chubascos en el occidente, sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán. Además, en algunas zonas se registrarán heladas durante la madrugada. México experimentará así un clima contrastante: mañanas frías con posibles heladas y tardes de calor intenso. Aunque el invierno continúa, los termómetros anticipan la cercanía de temperaturas más elevadas. En algunos sitios, el ambiente será seco y muy caluroso debido al bajo contenido de humedad en la atmósfera. Se prevén: Las autoridades sanitarias consideran que es necesario el cuidado en los grupos más vulnerables: personas mayores, bebés, niños, mujeres embarazadas o en período de lactancia, quienes padecen enfermedades crónicas o tienen sobrepeso, trabajadores expuestos a altas temperaturas, personas en situación de calle y cualquier otra persona que pueda verse más afectada por el calor intenso. También es importante garantizar que las mascotas y otros animales dispongan siempre de agua fresca y sombra.