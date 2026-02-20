El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica para este viernes 20 de febrero un escenario meteorológico marcado por contrastes extremos en todo el territorio mexicano. El frente frío número 37, que se desplazará sobre el noroeste del país en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, será el principal responsable de las condiciones adversas del día. A su paso, generará lluvias aisladas de entre 0.1 y 5 milímetros en zonas de Baja California, Sonora, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Quintana Roo, con la humedad adicional proveniente del océano Pacífico y el golfo de México. Las temperaturas mínimas representarán uno de los mayores riesgos de la jornada. Las zonas serranas de Baja California, Durango y Chihuahua registrarán entre -10 y -5 grados con heladas, mientras que las áreas altas de Sonora alcanzarán valores de entre -5 y 0 grados bajo las mismas condiciones. En las zonas montañosas de San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca se esperan temperaturas de entre 0 y 5 grados centígrados. Ante este panorama de bajas temperaturas, las autoridades exhortan a la población a abrigarse e hidratarse adecuadamente, evitar la exposición a cambios bruscos de temperatura y prestar especial atención a niñas, niños y adultos mayores, quienes representan los grupos más vulnerables frente al frío extremo. En el extremo opuesto del termómetro, un anticiclón establecido en niveles medios de la atmósfera mantendrá tiempo estable, baja probabilidad de lluvia y ambiente de cálido a caluroso en gran parte de la República durante las horas de la tarde. La onda de calor prevalecerá en zonas específicas de San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Jalisco, Michoacán y Oaxaca, donde las condiciones serán especialmente intensas. Las temperaturas máximas vespertinas alcanzarán entre 40 y 45 grados en el noroeste de Guerrero, el centro de San Luis Potosí y el norte de Querétaro. En una extensa franja que abarca Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Hidalgo, Veracruz, Morelos, partes de Puebla, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, el mercurio oscilará entre 35 y 40 grados. Otro factor de riesgo significativo para este viernes serán los vientos intensos. Se pronostican rachas de entre 60 y 80 kilómetros por hora en Sonora, Chihuahua y Durango, así como en el istmo de Tehuantepec —que comprende Oaxaca y Chiapas— y el sur de Veracruz, con componente sur en estas últimas regiones. Baja California registrará rachas de 40 a 60 km/h, en tanto que un amplio grupo de entidades —entre ellas Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Tamaulipas— tendrá vientos de entre 30 y 50 km/h. Estos vientos podrían provocar la caída de árboles y anuncios publicitarios, por lo que las autoridades recomiendan extremar precauciones. En las costas, se esperan olas de entre 2 y 3 metros en la cara occidental de la península de Baja California, y de 1 a 2 metros en el litoral de Quintana Roo. Frente a este calor extremo, se recomienda mantenerse bien hidratados, usar ropa de manga larga de colores claros y evitar la exposición prolongada al sol. La recomendación general es seguir en todo momento las indicaciones de protección civil de cada localidad ante un día que, en términos meteorológicos, no tendrá un perfil único para ninguna región del país.