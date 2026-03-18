La temporada de calor llegará con fuerza a México y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) enciende las alarmas: entre marzo y mayo se esperan de tres a cinco ondas de calor, y la más severa podría extenderse hasta 15 días consecutivos sin tregua. El fenómeno combina factores naturales —sistemas de alta presión que atrapan el calor— con el impacto acumulado del crecimiento urbano y el cambio climático, que año tras año eleva el techo de las temperaturas máximas y amplía la duración. Las autoridades meteorológicas identificaron a las siete entidades que integran la Megalópolis como las más expuestas a las olas de calor de esta temporada. Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala enfrentarán temperaturas extremas con mayor frecuencia e intensidad. Dentro de esta región, zonas específicas concentran el mayor riesgo: el sur de Hidalgo, el suroeste del Estado de México y el sur de Puebla presentan una tendencia clara de aumento en la recurrencia de estos eventos cada década, de acuerdo con los registros del SMN. Los especialistas del Servicio Meteorológico Nacional advierten que la onda de calor más intensa de la temporada podría prolongarse hasta 15 días consecutivos, un periodo inusualmente largo que agota los mecanismos de adaptación de la población. A esto se suman dos factores estructurales: el crecimiento urbano —que sustituye zonas verdes por superficies de concreto y asfalto que absorben y retienen calor— y el incremento gradual de la temperatura media global, que eleva el punto de partida desde el que arrancan estos picos extremos. Ante el escenario descrito, el SMN recomienda a la ciudadanía mantenerse atenta a los avisos meteorológicos oficiales y adoptar medidas preventivas antes de que las temperaturas alcancen sus niveles más críticos. Reconocer a tiempo los síntomas de un golpe de calor —confusión, piel seca y caliente, temperatura corporal superior a 40 °C— puede marcar la diferencia entre una emergencia tratable y una situación de riesgo de vida.