Una intensa ola de calor comenzará a impactar al país en los próximos días, impulsada por la presencia de un anticiclón que se extenderá desde el sureste de Estados Unidos. Este fenómeno atmosférico provocará un aumento significativo en las temperaturas en diversas regiones. El Sistema Meteorológico Nacional (SMN) advierte que el calor extremo se sentirá especialmente entre jueves y sábado. Sin embargo, el panorama cambiará hacia el fin de semana con la llegada de un nuevo frente frío. El anticiclón es un sistema de alta presión que inhibe la formación de nubes y favorece cielos despejados. Esta condición permite una mayor radiación solar, lo que se traduce en un incremento de las temperaturas. En este caso, su circulación se extenderá desde el sureste de Estados Unidos hacia territorio mexicano. Esto generará un ambiente muy caluroso en amplias zonas del país durante varios días consecutivos. La estabilidad atmosférica que produce este sistema también limita la presencia de lluvias. Como resultado, se intensifica la sensación de calor, especialmente en regiones donde ya predominan altas temperaturas. De acuerdo con el reporte, los estados más afectados se concentran en el noreste, oriente, sureste, centro y occidente del país. Destacan Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila; Veracruz y Puebla; y Campeche, Yucatán y Quintana Roo. También habrá impacto en el centro y occidente, con calor en Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Jalisco, Michoacán y Guerrero, además de zonas del Pacífico donde aumentará la sensación térmica. El calor será más intenso entre jueves y sábado, cuando el anticiclón alcance su mayor influencia, por lo que se recomienda tomar precauciones ante posibles golpes de calor. A pesar de la ola de calor, el pronóstico indica un cambio importante en las condiciones meteorológicas. Entre sábado y domingo se prevé la llegada de un nuevo frente frío. Este sistema podría generar un descenso en las temperaturas y modificar el ambiente en algunas regiones. Además, podría traer consigo vientos y posibles lluvias. El contraste entre ambos fenómenos refleja la variabilidad del clima en esta temporada. Por ello, se recomienda mantenerse informado ante cambios bruscos en el pronóstico.