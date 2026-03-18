El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS) advierte por la llegada de una fuerte ola de calor con ráfagas de viento caliente que afectará a gran parte del país durante los próximos días. Se trata de un evento prolongado que elevará de manera significativa las temperaturas y generará condiciones extremas. Según los pronósticos oficiales, el fenómeno se extenderá durante toda la semana, con máximas que podrían alcanzar y rozar los 40 grados, acompañadas por una sensación térmica aún más elevada debido a la persistencia del aire cálido. El NWS indica que esta masa de aire caliente estará reforzada por ráfagas de viento cálido y seco, lo que intensificará el impacto del calor en superficie. Este patrón favorecerá jornadas con temperaturas muy por encima de los valores normales para esta época del año. Además, se prevé que el calor se mantenga tanto durante el día como en la noche, con mínimas elevadas que dificultarán el descenso térmico y prolongarán la sensación de agobio en amplias regiones. El desarrollo de esta ola de calor puede generar consecuencias directas en la salud, especialmente en personas mayores, niños y quienes realizan actividades al aire libre. El NWS advierte sobre el riesgo de deshidratación, agotamiento y golpes de calor. A su vez, el viento caliente contribuirá a un ambiente más seco, lo que podría aumentar el riesgo de incendios y agravar las condiciones ambientales en zonas afectadas por la falta de humedad. De acuerdo con las proyecciones del NWS, el evento comenzaría a debilitarse hacia el final de la semana con el ingreso de un sistema más fresco que provocaría un descenso gradual de las temperaturas. Sin embargo, no se descartan cambios bruscos en las condiciones del tiempo, ya que la transición podría estar acompañada por inestabilidad tras varios días consecutivos de calor extremo.