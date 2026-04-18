España vuelve a estar bajo la influencia de un episodio de calor inusual para esta época del año. Según las previsiones meteorológicas, una nueva subida térmica provocará que los termómetros se disparen en gran parte del país, con máximas que podrían alcanzar los 32°C durante el domingo. Este episodio cálido se produce tras varios días de variabilidad atmosférica y responde a una configuración muy particular: la presencia de dos depresiones que actuarán como una auténtica “caldera” sobre la península ibérica. Estas condiciones favorecerán la acumulación de aire cálido y estable, elevando las temperaturas de forma notable en amplias zonas. De acuerdo a Meteored, las previsiones apuntan a que las temperaturas más altas se concentrarán en Extremadura y Andalucía, donde el ascenso térmico será más marcado. En estas regiones, el domingo será el día clave, con valores que podrían rozar o incluso alcanzar los 32°C, cifras más propias de finales de primavera o incluso del verano. El fenómeno no será aislado, ya que el calor también se dejará sentir en otras áreas del país, aunque con menor intensidad. Sin embargo, el suroeste peninsular será el epicentro de este episodio debido a sus características geográficas y a la influencia directa de las masas de aire cálido. El origen de esta situación radica en la combinación de factores atmosféricos que favorecen la estabilidad y el calentamiento del aire. La presencia de depresiones en niveles atmosféricos adecuados puede potenciar la llegada de aire cálido y dificultar la entrada de frentes más fríos, lo que genera un aumento sostenido de las temperaturas. Este tipo de episodios, conocidos como olas de calor o picos térmicos, se caracterizan por la persistencia de temperaturas elevadas durante varios días. Se trata de fenómenos cada vez más frecuentes, que pueden tener impacto tanto en la salud como en el entorno. Aunque se esperan valores elevados, este episodio no necesariamente será prolongado. Sin embargo, sí destaca por su intensidad y por producirse en una época del año en la que estas temperaturas no son habituales. El domingo marcará el punto máximo de calor, por lo que se recomienda prestar atención a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones básicas frente a las altas temperaturas, especialmente en las horas centrales del día.