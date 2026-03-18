Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) anunció el cierre temporal de los carriles centrales de la autopista México-Puebla, a la altura del kilómetro 20, durante la madrugada del miércoles 18 de marzo. Esto se debe a la colocación de una estructura del trolebús elevado Chalco-Santa Martha. La dependencia pidió a los automovilistas anticipar sus traslados. Estas obras estarán a cargo del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México (Edomex), que realizará el montaje de una estructura metálica en ese punto como parte del proyecto. Aunque el cierre total de los carriles centrales será únicamente durante una hora, las obras se extenderán hasta este miércoles, por lo que se prevé tránsito lento en ese periodo. CAPUFE recomendó a los conductores manejar con precaución, reducir la velocidad al acercarse a la zona y, de ser posible, utilizar rutas alternas para evitar contratiempos. Asimismo, agradeció la comprensión de los usuarios, al señalar que estas obras buscan mejorar la movilidad y la seguridad vial. Actualmente, el proyecto del trolebús elevado aún tiene tres estaciones pendientes por concluir, ubicadas en la zona limítrofe entre la alcaldía Iztapalapa y municipios del Estado de México: Cabe destacar que, el año pasado, el Servicio de Transportes Eléctricos (STE) puso en operación las estaciones Unión Guadalupe, Covadonga y Ejidal, ubicadas en Chalco, tras permanecer cerradas por trabajos hidráulicos. Con ello, el sistema alcanzó 12 estaciones en funcionamiento de un total proyectado de 15, beneficiando a usuarios que se mueven entre el oriente de la capital y el Estado de México. Las estaciones que aún se encuentran en construcción tienen una ubicación clave, ya que conectan la alcaldía Iztapalapa con municipios como La Paz y Valle de Chalco. De acuerdo con las autoridades, este corredor elevado resulta fundamental para miles de personas que buscan opciones de transporte más seguras y eficientes. Para utilizar la Línea 11 es necesario contar con la Tarjeta de Movilidad Integrada, cuyo costo por viaje es de 13 pesos. No obstante, el STE recomienda a los usuarios verificar el andén correspondiente según su destino, debido a que hay tramos con recorridos directos y otros con paradas intermedias.