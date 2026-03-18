El transporte público da un paso clave hacia la digitalización con una nueva función que permite a los usuarios conocer la ubicación exacta de la unidad que esperan. La innovación apunta a mejorar la experiencia diaria de millones de personas. La herramienta, integrada en Google Maps, brinda información en tiempo real sobre recorridos, demoras y tiempos de llegada. El objetivo es reducir la incertidumbre y optimizar los traslados en la ciudad. La nueva función permite visualizar en el mapa la ubicación precisa de las unidades de transporte público, lo que ayuda a saber dónde está cada línea antes de salir o mientras se espera en la parada. Además, el sistema muestra el tiempo estimado de llegada, facilitando la planificación del viaje y reduciendo los tiempos de espera en el día a día. La herramienta se nutre de datos en tiempo real, lo que garantiza actualizaciones constantes y una información más precisa y confiable para los usuarios. Al estar integrada en Google Maps, su uso es simple e inmediato, sin necesidad de descargar aplicaciones adicionales. El sistema ya fue implementado en Guadalajara y permite rastrear en tiempo real miles de unidades del transporte público urbano. La iniciativa busca modernizar el servicio, mejorar la transparencia y fortalecer la confianza de los usuarios. Además, esta tecnología permite a las autoridades supervisar el funcionamiento del sistema en tiempo real, optimizando la operación y la toma de decisiones. Se espera que, con el tiempo, la herramienta se expanda a otras ciudades del país. Uno de los principales beneficios es la reducción de la incertidumbre al esperar el transporte, ya que permite saber con precisión cuándo llegará la unidad y organizar mejor el tiempo. También mejora la experiencia del usuario al brindar mayor control sobre el viaje, lo que puede incentivar el uso del transporte público. Además, la información en tiempo real hace más eficiente la movilidad, al evitar esperas innecesarias y optimizar los traslados diarios, consolidándose como una herramienta clave para mejorar la calidad del servicio.