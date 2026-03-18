Recientemente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que es inconstitucional exigir cinco años de convivencia o tener hijos en común como condición para acceder a una pensión por concubinato en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Con esta reforma, ahora será más fácil cobrar el dinero correspondiente. La resolución fue aprobada por mayoría calificada en el Pleno y representa un cambio respecto al criterio vigente desde 2007. De acuerdo con lo discutido en sesión pública, la Corte consideró que estas condiciones no se ajustan a la realidad actual de las familias en México. Conoce los detalles de esta resolución y aprovecha los cambios dispuestos por las autoridades. Ten en cuenta los requisitos vigentes a nivel nacional para acceder al apoyo económico. El fallo de la Suprema Corte elimina como requisito obligatorio: El proyecto, elaborado por el ministro Irving Espinosa Betanzo, fue aprobado con seis votos a favor y dos en contra. En su argumentación, señaló que imponer un plazo fijo para validar una relación es irracional, ya que los vínculos afectivos no dependen necesariamente del tiempo. Con esta decisión, el máximo tribunal deja sin efecto el criterio que entre 2008 y 2015 había sido respaldado por jurisprudencia de la Segunda Sala. En principio, no se elimina de forma completa este requisito. Aunque se elimina la exigencia automática de cinco años, la Corte no fijó un nuevo criterio temporal. Esto queda ahora en manos del Poder Legislativo. Mientras no haya una reforma, cada caso deberá analizarse de forma individual con base en las pruebas que acrediten el concubinato. La mayoría del Pleno sostuvo que la norma vulneraba derechos fundamentales como: También se reconoció que las formas de convivencia evolucionaron y que el derecho debe adaptarse a esos cambios. La ministra Loretta Ortiz subrayó que el modelo tradicional de familia ya no es el único existente, mientras que el ministro Arístides Guerrero García destacó que el concubinato es cada vez más común.