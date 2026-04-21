Cuando el calendario marca mediados de abril, la intuición dice calor, cielos abiertos y tardes largas. Pero la naturaleza tiene sus propios planes, y este martes 21 de abril llegan con fuerza desde el noroeste. Un nuevo sistema de frente frío se desplaza sobre Baja California trayendo consigo una combinación meteorológica que pocos esperaban a estas alturas del año: precipitaciones, vientos violentos y temperaturas que van a los extremos en cuestión de horas. El protagonista de este episodio climático tiene nombre y número. El Frente Frío 46 avanza impulsado por las corrientes en chorro polar y subtropical, una dupla que cuando actúa en conjunto no negocia. El resultado más inmediato serán ráfagas de viento de hasta 60 y 70 kilómetros por hora azotando el estado, suficiente fuerza para levantar el suelo seco y convertirlo en tolvaneras que reducen la visibilidad y complican el tránsito en carretera. Las lluvias serán aisladas, con acumulaciones modestas de entre 0.1 y 5 milímetros en 24 horas, pero no es el volumen lo que preocupa sino la combinación: viento + tierra suelta + lluvia eventual es una mezcla que puede sorprender a quien no esté preparado. El Servicio Meteorológico Nacional tiene los ojos puestos en la zona y la recomendación implícita es clara: no subestimar lo que parece ordinario. Pocas cosas describen mejor la geografía climática de Baja California que lo que ocurrirá este martes. Mientras el noreste del estado registra temperaturas máximas de entre 30 y 35 grados durante las horas de mayor insolación, esas mismas tierras se preparán para recibir mínimas de entre -5 y 0 grados en la madrugada del miércoles, con heladas incluidas. No es un error de pronóstico. Es la realidad de un territorio que combina desierto, sierra y costa en pocos kilómetros. El contraste térmico puede superar los 35 grados entre el punto más cálido del día y el más frío de la noche, lo que exige atención especial a personas mayores, cultivos en campo abierto y quienes transiten por zonas elevadas sin la vestimenta adecuada. No todo Baja California vivirá este martes de la misma manera. El frente frío impacta de forma desigual según la geografía de cada municipio: El panorama se extiende también al resto del país, donde canales de baja presión y humedad proveniente del Pacífico, el Golfo de México y el Caribe activarán lluvias fuertes con descargas eléctricas en el centro, mientras el sur enfrenta una onda de calor que toca estados como Jalisco, Guerrero, Michoacán y Oaxaca. Dos Méxicos climáticos en el mismo martes.