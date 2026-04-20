El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio inicio a la penúltima semana de abril con una alerta dirigida a todos los habitantes de la República Mexicana por una triple tormenta que ingresará al país a partir del lunes. El organismo de Gobierno encargado de difundir las noticias del clima detalló uno por uno los estados que se verán afectados durante el transcurso de las próximas 96 horas. Para hoy el frente núm. 45 se extenderá con características de estacionario sobre el golfo de México, en interacción con un canal de baja presión en el sureste del país y con la entrada de aire húmedo del mar Caribe, lo que ocasionará lluvias puntuales fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco; chubascos en Tamaulipas, Campeche y Quintana Roo; y lluvias aisladas en zonas de Yucatán. Por su parte, la masa de aire polar asociada al frente comenzará a modificar sus características térmicas, permitiendo un ascenso gradual de las temperaturas en el norte, centro y oriente de la República Mexicana, así como viento de componente norte con rachas de 50 a 70 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec; y rachas de 40 a 60 km/h en Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. El SMN prevé que el frente núm. 45 deje de afectar a territorio mexicano al finalizar este día. A su vez, un canal de baja presión al interior del país, así como la inestabilidad atmosférica en niveles medios y altos de la atmósfera y el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico, originarán lluvias puntuales muy fuertes en Michoacán, Guanajuato y Estado de México; y puntuales fuertes en Jalisco, Guerrero, Morelos, Ciudad de México y Querétaro. Todas acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Además, se pronostican intervalos de chubascos en Colima, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Nuevo León, Coahuila y Chihuahua. Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá la onda de calor en Durango (noroeste), Sinaloa (centro y sur), Nayarit (norte), Jalisco (oeste y sur), Colima (este), Michoacán (sur y suroeste), Guerrero (noroeste y sur) y Morelos (sur), dando inicio a partir de hoy en Oaxaca (suroeste). Para las próximas 96 horas, canales de baja presión en el interior y sureste del territorio nacional, divergencia en altura y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en distintas zonas del país.