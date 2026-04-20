La semana arranca con un escenario climático inestable que combina calor intenso, tormentas eléctricas y ráfagas de viento capaces de generar afectaciones en varias regiones del país. Especialistas advierten que estas condiciones podrían derivar en cortes de luz, caída de árboles y riesgos para la población, especialmente durante las tardes y noches, cuando se espera la mayor actividad. El contraste entre altas temperaturas y humedad será el detonante de este fenómeno que, aunque típico de la temporada, llega con mayor intensidad. A lo largo de los próximos días, las lluvias no llegarán solas. Se prevé la formación de una gran tormenta negra acompañadas de descargas intensas, ráfagas de viento y posible caída de granizo en distintos puntos del país. Este tipo de tormentas suele desarrollarse por la tarde, cuando el calor acumulado alcanza su punto máximo. La combinación de aire caliente y humedad favorece nubes de gran tamaño que pueden generar lluvias repentinas y peligrosas. En estos casos, lo más importante es evitar permanecer al aire libre, alejarse de árboles y buscar refugio en lugares seguros. Otro de los factores que preocupa esta semana es la intensidad del viento. Se esperan ráfagas que podrían superar los 50 km/h, especialmente entre mitad y final de la semana. Estas condiciones pueden provocar la caída de ramas, estructuras ligeras e incluso afectar tendidos eléctricos, lo que aumenta la posibilidad de apagones en algunas zonas. También se recomienda asegurar objetos en balcones o azoteas y evitar circular cerca de árboles o construcciones inestables durante los momentos de mayor intensidad. Las altas temperaturas serán clave en el desarrollo de este escenario climático. Se esperan máximas cercanas o superiores a los 30 °C en varias regiones, lo que no solo incrementa la sensación térmica, sino que también potencia la formación de tormentas. El calor acumulado durante el día genera condiciones ideales para la inestabilidad atmosférica. Además, representa un riesgo adicional para la salud, por lo que se recomienda evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse hidratado y prestar especial atención a niños, adultos mayores y mascotas.