Durante décadas, millones de trabajadores formales cargaron con la misma frustración: cumplir con un puntaje tan elevado que la casa propia parecía más un premio de largo plazo que una meta realista. Ese obstáculo acaba de desaparecer. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) modificó oficialmente su sistema de precalificación y redujo el umbral mínimo a 100 puntos, abriendo la puerta a una cantidad significativamente mayor de derechohabientes que antes simplemente no calificaban. El ajuste no es un programa especial ni una promoción con fecha de vencimiento: es una reforma estructural del modelo de elegibilidad. El nuevo esquema de evaluación ya no depende casi exclusivamente de los años de antigüedad laboral, sino que distribuye el peso entre múltiples factores: el salario registrado ante el IMSS, el ahorro acumulado en la Subcuenta de Vivienda, la continuidad de cotización y, algo especialmente novedoso, el comportamiento del patrón en el cumplimiento de sus obligaciones ante el instituto público. Esto último significa que un trabajador con un empleador cumplido puede verse favorecido respecto a otro con mayor antigüedad, pero un patrón irregular. Para conocer tu situación actual no se necesita ir a ninguna oficina ni esperar a que alguien te llame. El proceso completo ocurre en la plataforma Mi Cuenta Infonavit: basta con registrarse con el Número de Seguridad Social, la CURP y el RFC, y dirigirse a la sección de Precalificación y Puntos. Ahí el sistema muestra si el trabajador ya superó la barrera de los 100 puntos, el monto estimado de crédito al que podría acceder y las opciones de financiamiento disponibles según su perfil. Es importante tener en cuenta que dos personas con el mismo puntaje mínimo pueden recibir montos distintos, porque el crédito también depende del ingreso, la edad y la capacidad de pago individual. Cada vez que Infonavit anuncia un cambio favorable, las redes sociales se llenan de mensajes que prometen viviendas sin trámite, depósitos automáticos o aprobaciones express. Ninguna de esas afirmaciones es real. El instituto público no entrega propiedades de manera automática ni acredita dinero sin un proceso de evaluación. Todo trámite legítimo inicia y se gestiona exclusivamente a través de los canales oficiales del organismo. Acceder a un crédito con 100 puntos es hoy una posibilidad real para muchos trabajadores, pero sigue siendo un proceso que requiere análisis: el monto, las mensualidades, los gastos notariales y la ubicación del inmueble son variables que deben revisarse antes de firmar cualquier compromiso financiero.