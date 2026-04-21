Millones de pensionados se llevarán una sorpresa en mayo: el depósito de su pensión no llegará cuando esperan. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) confirmó un cambio en su calendario habitual de pagos por el Día del Trabajo, mientras que el ISSSTE ya depositará antes de que siquiera arranque el mes. Si dependes de ese dinero para cubrir tus primeros gastos de mayo, necesitas saber exactamente cuándo y cómo te afecta este ajuste, porque la diferencia entre una fecha y otra puede significar días enteros sin acceso a tu dinero. La respuesta es concreta: el 1 de mayo, Día del Trabajo, es un día oficial de descanso en México. Durante esa fecha, los bancos no operan, lo que impide dispersar los recursos. Esto significa que el IMSS, que normalmente deposita el primer día hábil de cada mes, se vio obligado a mover la fecha. El organismo público ya confirmó que el depósito correspondiente se realizará el lunes 4 de mayo de 2026. Son tres días de diferencia respecto a lo que muchos pensionados esperaban, y aunque pueda parecer poco, para quienes organizan sus gastos al centavo representa un desajuste real en su economía doméstica. Este tipo de ajustes no son extraordinarios, pero sí pasan desapercibidos para gran parte de los beneficiarios. Según lo previsto, el calendario de pagos del IMSS para el resto del año queda de la siguiente manera: junio el lunes 1, julio el miércoles 1, agosto el lunes 3, septiembre el martes 1, octubre el jueves 1, noviembre el lunes 2 y diciembre el martes 1. Mientras los jubilados del IMSS esperan hasta el 4 de mayo, los pensionados del ISSSTE tienen una dinámica completamente diferente. De acuerdo con su calendario oficial, el pago correspondiente a mayo se realizará el miércoles 29 de abril de 2026. Sí, antes de que el mes siquiera comience. Esto no es un adelanto especial ni una medida extraordinaria. El ISSSTE deposita de forma regular en los últimos días hábiles del mes previo para garantizar que los recursos estén disponibles a tiempo, incluso cuando existen días inhábiles. El pago aplica para todos los beneficiarios del sistema de pensiones, incluyendo jubilación, cesantía, vejez, invalidez y viudez, y se deposita directamente en la cuenta bancaria registrada. Si eres pensionado del ISSSTE y no ves el depósito reflejado el 29 de abril, lo recomendable es revisar que tus datos bancarios estén actualizados y que no haya ningún proceso de validación pendiente en tu expediente. Conocer las fechas es solo el primer paso. Lo verdaderamente importante es actuar con anticipación para que este desajuste no te genere complicaciones reales. Estas son las acciones concretas que puedes tomar desde hoy: En caso de que el depósito no se refleje en la fecha indicada, lo recomendable es verificar que los datos bancarios estén correctos, que no exista un proceso de validación en curso y que no haya inconsistencias en la información personal. En muchos casos los retrasos tienen origen administrativo y se resuelven con una llamada o visita a la institución correspondiente. Finalmente, evita acudir al banco el mismo día del depósito si no es estrictamente necesario. Las sucursales suelen saturarse en fechas de pago masivo y una espera innecesaria puede evitarse con una simple consulta desde tu aplicación bancaria o por teléfono.