Este domingo 1 de marzo estará marcado por un clima extremadamente caluroso en amplias regiones del territorio nacional, acompañado en algunas zonas por lluvias, descargas eléctricas y fuertes rachas de viento. El pronóstico advierte temperaturas que podrían alcanzar hasta los 45 grados, mientras que en áreas montañosas se esperan descensos térmicos significativos durante la madrugada del lunes. Las condiciones más extremas se concentrarán en el noroeste, norte y occidente del país. Se prevén máximas de entre 40 y 45 grados en Sonora, el norte de Sinaloa, el oeste de Chihuahua, el noroeste de Guerrero, así como en el istmo de Oaxaca y el istmo de Chiapas. En entidades como Baja California, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Morelos, Campeche y Yucatán, las temperaturas oscilarán entre 35 y 40 grados. Además, continuará la ola de calor en regiones específicas de Durango, Jalisco, Michoacán, Morelos, Puebla, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Las autoridades recomiendan evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse hidratado y prestar especial atención a menores de edad, personas mayores y pacientes con enfermedades crónicas. Mientras el calor dominará gran parte del país, un canal de baja presión en el occidente y centro del territorio, en interacción con el ingreso de humedad, favorecerá chubascos con descargas eléctricas en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo. También se prevén lluvias aisladas en Durango, Zacatecas, Nayarit, Estado de México, Oaxaca, Veracruz, Campeche y Yucatán. El viento también será un factor relevante. Se estiman rachas de entre 50 y 70 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec, con oleaje que podría alcanzar los 2.5 metros. En el norte y centro del país se esperan rachas de 40 a 60 km/h, mientras que en el Valle de México podrían registrarse vientos de hasta 50 km/h. A pesar del intenso calor durante el día, la madrugada del lunes 2 de marzo traerá un descenso marcado de temperatura en zonas serranas. Se anticipan valores mínimos de entre -5 y 0 grados en regiones montañosas de Chihuahua, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. En otras áreas elevadas, las mínimas oscilarán entre 0 y 5 grados. En la Ciudad de México se prevé una temperatura mínima cercana a los 9 grados y una máxima de 24, mientras que en el Estado de México la mínima podría descender hasta los 5 grados y la máxima rondar los 22, manteniendo un ambiente fresco en comparación con otras regiones del país.